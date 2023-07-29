Терпение лопнуло: США решили наказать Китай

Терпение лопнуло: США решили наказать Китай4
- 29.07.2023, 8:37
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За помощь России.
Президент США Джо Байден планирует к середине августа подписать указ об ограничении критических инвестиций США в технологии в Китае.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями, ограничения будут сосредоточены на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях. Это не повлияет на существующие инвестиции и запретит только определенные транзакции. Другие сделки должны быть раскрыты правительству.
Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе нормотворчества, включая период комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли оценить окончательную версию.