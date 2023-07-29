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Терпение лопнуло: США решили наказать Китай

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  • 29.07.2023, 8:37
  • 14,600
Терпение лопнуло: США решили наказать Китай

За помощь России.

Президент США Джо Байден планирует к середине августа подписать указ об ограничении критических инвестиций США в технологии в Китае.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями, ограничения будут сосредоточены на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях. Это не повлияет на существующие инвестиции и запретит только определенные транзакции. Другие сделки должны быть раскрыты правительству.

Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе нормотворчества, включая период комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли оценить окончательную версию.

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