Родом из Гомеля, работала в EPAM: что известно о белоруске, разбившейся в вертолете с эзотериками на Алтае 11 29.07.2023, 8:42

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Поездка в Алтайский край РФ должна была стать частью отдыха.

В российской республике Алтай днем 27 июля потерпел крушение вертолет Ми-8 с пассажирами на борту, скончалось семеро человек. По предварительной информации МИД Беларуси, среди погибших была гражданка Беларуси.

Телеграм-канал Mash сообщал, что речь о 35-летней Елене Поташенко.

Сайт «Зеркало» рассказал, что о ней известно.

Информацию о том, что белоруска погибла, МИД нашей страны называл предварительной. Близкие женщины подтвердили «Зеркалу», что Поташенко действительно была борту, но деталей не сообщили:

— Елена была на вертолете. Больше данных у нас сейчас нет. Ждем ответ от МИДа.

По их словам, точной информации о состоянии женщины на вечер 27 июля им получить не удалось. 28 июля родственница Елены уточнила, что все еще не в курсе, что с ней.

Елена Поташенко родом из Гомеля, по информации телеграм-канала ей было 35 лет. В соцсетях у женщины указано место работы — EPAM Belarus. Туда она пришла в 2014 году. Елена окончила Гродненский государственный университет имени Франциска Скорины, причем не один раз: получила диплом на экономическом факультете и факультете управления.

Судя по соцсетям, она вела активный образ жизни, много путешествовала по Беларуси и не только. Поездка в Алтайский край должна была стать частью отдыха Елены: как рассказали коллеги, женщина была в отпуске до 2 августа.

Напомним, в российской республике Алтай днем в четверг, 27 июля, потерпел крушение вертолет Ми-8 с участниками встречи эзотериков на борту. Шесть человек скончались. Еще семеро пострадали, из них трое в тяжелом состоянии с ожогами 90% тела, у остальных также ожоги.