Будет ли всеобщая мобилизация в России?

Военное ведомство РФ сумело добиться принятия поправок о расширении призывного возраста, несмотря на прежнюю позицию администрации Путина. Расхождение вылилось в публичную дискуссию, когда сенаторы сначала высказались против призыва с 18 до 30 лет, выяснила «Верстка». В итоге на заседании 28 июля Совет Федерации поддержит скандальный закон. Следующим тяжелым вопросом для российских властей станет проведение или непроведение новой волны мобилизации. Собеседники «Верстки» разошлись во мнении о ее вероятности накануне президентских выборов.

Выбрать лучших призывников

Решение установить возраст призыва с 18 до 30 лет, а не с 21 до 30, как планировалось раньше, вызвало дискуссию внутри российской власти. Как рассказали «Верстке» двое человек, знакомых с обсуждением вопроса, инициатором того, чтобы максимально раздвинуть сроки призыва, в последние месяцы выступало Минобороны. «Но эти законопроекты нельзя назвать и неАПшными [не пролоббированными Кремлем], — уточнил один из источников. — В какой-то момент Минобороны договорилось с самой верхушкой Кремля, с первым лицом. Но такая грубая игра не всем понравилась».

Изначально администрация президента не поддерживала изменения в закон о повестках и об увеличении возраста призыва, отмечают источники. Более того, в необходимость максимально увеличивать рамки призыва — с 18 до 30 лет — не верили и сами военные. В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии ведомства предложил призывать людей с 21 года до 30 лет, и Владимир Путин поддержал эту инициативу. «В тот момент казалось, что достаточно [будет призывников], — говорит один из собеседников. — Но, как говорится, посчитали — и прослезились».

В Кремле недавно «посчитали статистику», связанную с потерями в ходе войны с Украиной, соглашается работающий с администрацией президента политтехнолог. После этого и было решено все же поддержать непопулярные изменения в военное законодательство. Поднимать верхнюю рамку возраста призывников решили еще давно: это нужно затем, чтоб выпускники вузов не пользовались «лазейкой» с поступлением в аспирантуру. «Школа — институт — аспирантура — и вот тебе уже 27 лет, и ты не подлежишь призыву, — прокомментировал один из собеседников. — Мы решили сделать так, чтоб человек понимал: бегать от призыва ему придется очень долго — до 30 лет, потому проще пойти и отслужить». За время войны количество поступивших в аспирантуру именно с целью «откосить» увеличилось в разы, утверждает источник. Его слова подтверждаются статистикой. В 2022 году в аспирантуру в российские вузы поступили 45,1 тыс. человек — это в 1,5 раза больше показателей 2021 года, когда было принято 28 тыс. человек.

Также увеличение числа призывников позволяет выбирать среди них лучшие кадры для дальнейшего заключения контрактов, добавил второй источник. «На фронте нужны не абы кто, не пушечное мясо, а люди обученные, со специальностями, я бы сказал, зрелые, — объяснил он. — Вот мы и получаем плюсом 27 – 30-летних для воинской службы».

Разноголосица в парламенте

Заседание, на котором депутаты поддержали сразу в двух чтениях два скандальных законопроекта, стало последним перед парламентскими каникулами. Помимо указанных нововведений, принятые законы вводят запрет на выезд призывников из страны с момента направления повестки (раньше уезжать запрещалось только через неделю), позволяют губернаторам создавать свои унитарные предприятия по охране, напоминающие ЧВК. Изменения были разработаны комитетом Госдумы по обороне, подписаны депутатами Андреем Картаполовым и Андреем Красовым.

Еще до заседания Госдумы против них выступили сразу двое влиятельных глав комитетов Совета Федерации — глава оборонного комитета Виктор Бондарев и председатель комитета по госстроительству Андрей Клишас. «Вообще призывной возраст необходимо увеличить до 21 года и продлить до 30 лет, — написал тогда Бондарев. — Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо». Их мнение разошлось с мнением спикера Совфеда Валентины Матвиенко: она пообещала, что сенаторы проект поддержат. Картаполов в ходе заседания заявил, что его коллеги из верхней палаты, насколько ему известно, изменили свое мнение о законопроекте. Клишас, впрочем, довольно резко ответил, что «несколько сложнее устроен, чем ему [Картаполову] кажется».

Парламентарии крайне редко спорят о крупных политических инициативах, явно продвигаемых «сверху» — из администрации президента и правительства. По мнению одного из источников «Верстки», Минобороны смогло пролоббировать свою инициативу Путину, но не стало договариваться с представителями парламента и «низовым Кремлем» — сотрудниками департаментов администрации президента, которым и предстоит «огребать последствия этого п****ца». Речь, в первую очередь, о людях, которые готовят президентские выборы: непопулярные решения, связанные с войной, могут ударить по рейтингу власти вообще и Путина в целом, поясняет собеседник. Второй источник, впрочем, уверен, что решения коснутся не такого уж большого количества россиян и особого неудовольствия не вызовут.

Итог один: 28 июля сенаторы поддержат нашумевшие инициативы. «А Клишасу и Бондареву был сигнал с самого верха, что активность пора прикрутить», — говорит один из собеседников «Верстки». При этом есть небольшая вероятность, что президент внезапно вмешается, откажется подписывать закон и пошлет его на доработку, добавил в разговоре с «Версткой» политолог Илья Гращенков. «Конечно, ему это подняло бы рейтинг накануне президентских выборов, такое уже было с QR-кодами [законопроект об их введении в пандемию был снят с рассмотрения после критического отзыва президента], — сказал он. — Но все же это сомнительно».

Будет ли мобилизация

В поправках к одному из скандальных законов появилась формулировка «в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени». «Да мы ко всему просто готовы», — иронизирует по этому поводу кремлевский политтехнолог в ответ на вопрос о том, означает ли это, что в будущем в России может начаться новая волна мобилизации или будет введено военное положение.

Источники «Верстки» и опрошенные эксперты сходятся во мнении: власть действительно хочет быть готовой к мобилизации, если в ней будет необходимость. «Решение [о мобилизации, введении военного положения и объявлении войны] будет принимать один человек, — подчеркивает один из источников. — К нему в голову не влезешь. Но что мы должны — мы должны быть в состоянии все аккуратно сделать, если что». Именно с этим желанием власти связаны и принятые только что законы, и создание реестра повесток, и многие другие инициативы, уверены источники.

Аргументы «за» мобилизацию

«С точки зрения войны — мобилизация нужна, с точки зрения политики — она противопоказана, — заявил политолог Аббас Галлямов. — Весь вопрос в том, что победит».

Военный аналитик Ян Матвеев уверен, что ждать новую волну стоит: «С вероятностью в 100%, если Путин внезапно не умрет и война не закончится в ближайшее время». По его мнению, это продиктовано военной необходимостью. «Российская армия несет потери на фронте, а война требует постоянных вливаний солдат, даже если не происходит каких-то заметных кризисов, — отметил эксперт. — Взять этих самых солдат Путину неоткуда — только мобилизовать». Матвеев убежден, что решить проблему дефицита людей с помощью контрактников не удастся. «Никаких информационных подтверждений массового (150 тыс., как говорил Путин) набора контрактников нет — видео, сообщений, фото и так далее, — напомнил он. — Вспомните, сколько их было во время мобилизации, а сейчас тишина. Во-вторых, мы видим, как российская власть вновь активно принимает самые разные меры для облегчения мобилизации».

Активизация законодательной работы сейчас может указывать на близкое к критическому положение российской армии с резервами, говорит аналитик. «Поняли, что скоро надо набирать новых мужиков и активнее забегали, — подчеркнул он. — Так что не удивлюсь, если путинская власть готовит новую волну на годовщину первой [21 сентября]: такое и объяснить будет чуть проще. Однако не забудем, что это также зависит от ВСУ: будет активное наступление с поражениями российской армии — мобилизацию придется проводить раньше и в более авральном режиме. Но повторюсь, она однозначно будет, рано или поздно».

Аргументы «против» мобилизации

В случае, если решение о новой мобилизации будет принято, она придется на старт президентской кампании.

Политолог Гращенков считает, что в России вторая волна мобилизации не нужна по ряду причин. «Первая волна показала ряд ее недостатков: во-первых, мобилизуемые люди не готовы к боевым действиям. Это же отцы семейств в возрасте 30+, а то и 40+, не очень здоровые, — объяснил он. — Также выяснилось, что для них нет достаточного обеспечения — от еды, спальников, палаток и мест размещения до снарядов и вооружения». Также, считает политолог, в целом непонятно, для чего новая волна мобилизации может быть нужна. «Первая шла под предлогом, что нужно побыстрее закончить СВО, то сейчас она растягивается на годы. Получается, что мобилизация будет перманентной, СВО будет перманентной, цели ее отодвигаются, поэтому бессмысленная мобилизация населения — зачем? Одни будут убывать, а другие прибывать?» — резюмировал он.

Новая мобилизация действительно стала бы непопулярным решением, следует из недавнего опроса Russian Field. По нему, в случае если бы пришлось выбирать между новой волной мобилизации или мирными переговорами, 54% предпочли бы мирные переговоры России и Украины, и только 35% настаивают на «продолжении военной операции».

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