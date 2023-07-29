Путин поведал африканским лидерам новую «версию» бегства российских войск из-под Киева 3 29.07.2023, 8:55

18,308

Видео и текст срочно удалили с сайта Кремля.

На экономическом форуме Россия — Африка Владимир Путин заявил, что россиян «просили увести войска из-под Киева ради мирного договора», но впоследствии обманули, сообщает ВВС.

«После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», — заявил президент России.

Как отмечают российские медиа, фрагмент с этим высказыванием был удален из телеграм-канала Кремля, хотя изначально присутствовал в видео. В текстовой расшифровке на сайте Кремля этот момент также отсутствует.

Напомним, в марте 2022 года украинские войска перешли в контрнаступление под Киевом и Сумами. Над российскими группировками на правом берегу Днепра в Буче и Гостомеле и над российской группировкой на левом берегу Днепра в районе Прилук нависла угроза окружения. Поэтому Минобороны России выступило с заявлением о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях «в целях повышения взаимного доверия» и в рамках «плановой перегруппировки войск».

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отступление российских войск от Киева «жестом доброй воли».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».