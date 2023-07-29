ВСУ разбили россиян в районе Курдюмовки и Андреевки под Бахмутом 1 29.07.2023, 9:02

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Украинская армия наступает на трех участках фронта.

В течение прошлых суток Силы обороны Украины вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. 28 июля им удалось продвинуться под Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что по словам военного командования Украины, наши войска продолжают наступление на северном и южном флангах Бахмута. При этом один из российских военных блогеров накануне подтвердил, что украинские войска продвинулись в районе Курдюмовки и Андреевки.

Силам обороны удалось продвинуться под Бахмутом, контрнаступление продолжается на трех участках фронта – ISW

Также россияне утверждали, что украинские силы продолжали наземные атаки вдоль границы Донецкой и Запорожской областей в районе Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки), а некоторые блогеры признали, что украинские силы захватили Старомайорское 27 июля.

Российские «военкоры» утверждали, что войска оккупантов отражали атаки украинских наземных войск вблизи населенных пунктов Роботино (10 км к югу от Орехова), Вербовое (17 км к юго-востоку от Орехова) и Пятихатки (25 км к юго-западу от Орехова) на западе Запорожской области.

При этом командир российского батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что украинские силы могут наносить удары по всей глубине обороняющихся российских сил, чем ликвидируют командиров оккупационных войск и унижают российское командование и управление.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что 247-й гвардейский десантно-штурмовой (ВДВ) полк (7-я дивизия ВДВ) отказался идти в бой под Старомайорским из-за больших потерь россиян и побед украинцев на поле боя. Также в сводке отмечалось, что украинские войска продолжают свое наступление на временно оккупированных россиянами территориях, в частности активно продвигаются на Запорожье, в частности на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Более того, бойцы ВСУ в ходе контрнаступательной операции освободили от российских оккупантов село Старомайорское Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Анна Маляр уже подтвердили освобождение этого населенного пункта. Это стало возможным благодаря результативным действиям личного состава 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с побратимами из 7-го отдельного батальона «АРЕЙ» УДА.

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