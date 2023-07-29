Дочь Огненной воды7
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 29.07.2023, 9:18
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Что африканцы дали попробовать Захаровой?
Если бы Марию Захарову снимали в кино об индейцах, то, наверное, дали бы ей звучное имя. Скажем, Дочь Огненной воды. Оно отражает суть.
Заявление о том, что украинцы на самом деле хотят видеть своим президентом Путина сделано фронтвумен МИД «на полях» саммита с гостями из Африки.
Что же вы привезли ей, африканцы? Что дали попробовать? Какой чудесный напиток?
И ведь как «прогнулась» перед великим геополитиком, как подольстилась, подползла пушистой лисой, заглянула в глаза, лизнула руку.
Телеграм-канал «СерпомПо»