«Новость стала шоком» 1 29.07.2023, 10:01

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Белорусы — о закрытии клиники «Новое зрение».

Вчера стало известно, что Министерство здравоохранения Беларуси лишило лицензии компанию «Новое зрение» — у нее было 5 клиник по всей стране. С 28 июля все они закрыты. В сообщении Минздрава утверждалось, что на эти медцентры «приходится всего 1,7% посещений в структуре оказываемой в республике офтальмологической помощи», что основатель «Нового зрения» Олег Ковригин назвал «полной ложью», заявив, что компания до закрытия проводила 30% всех профильных операций в стране.

Журналисты «Зеркала» спросили у белорусов, пользовавшихся услугами этих клиник, о том, как они восприняли эту новость и что собираются делать для получения качественной офтальмологической помощи.

Имена собеседников изменены в целях безопасности.

Дмитрий, 34 года, Витебск

Нашего сына наблюдали в «Новом зрении» с 5 лет, у него амблиопия (ленивый глаз) и было косоглазие небольшое, которое, в принципе, почти вылечили как раз в этой клинике.

Сын носит лечебные очки, их он уже сменил несколько раз. Был на аппаратном лечении. Следующая запись у нас была на ноябрь, а записывались мы в июле — это ремарка к информации Минздрава о том, что на клинику «Новое зрение» приходилось всего 1,7% посещений в структуре оказываемой в Беларуси офтальмологической помощи.

Когда-то мы проходили медицинскую комиссию для сада в поликлинике, и офтальмолог сообщил жене, что у нашего ребенка только 20% зрения. Сколько было слез и нервов у супруги — не передать. Это я в курсе, что ничего в этом ужасного и это лечится, потому что в детстве с таким же сталкивался. Но для жены это был большой стресс.

С тех пор в поликлинику — ни ногой! Но что теперь делать — мы не знаем. В «Новом зрении» нам сказали, что все можно исправить к 11 годам. Ну и положительная динамика за 3 года имеется.

Инесса, 43 года, Витебск

Новость стала шоком. Хотя, казалось бы, в Беларуси уже ничего не может удивить. Проходили в «Новом зрении» лечение с ребенком. В нашем городе это единственная возможность пройти аппаратное лечение, кроме стационара в больнице образца СССР.

Все нужно было повторить через несколько месяцев, мы уже были записаны, равно как и на консультацию к офтальмологу. В поликлинику по месту жительства с этим вопросом лучше не обращаться, врачи там не мотивированы помогать.

Что делать теперь? Есть несколько клиник в Минске, но это значит, что надо на две недели ехать туда, бросив работу и учебу. Но это — ехать в неизвестность. Если в «Новом зрении» нам помогли, то как будет в других частных учреждениях — никто не знает.

Остается пожелать ретивым проверяющим из Комитета госконтроля и чиновникам Минздрава таких же проблем со здоровьем, таких же сложностей с их решением, какие они создают нам и нашим детям.

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Альгерд, 46 год, Навагрудак

Неаднаразова карыстаўся паслугамі клінікі «Новы зрок». Былі праблемы ў сярэдняй і малодшай дачок, ім 20 і 10 год адпаведна. Лячылі касавокасць і блізарукасць.

Абслугоўванне і прафесіяналізм у клініцы быў на вышэйшым узроўні! Касавокасць выправілі, а наконт блізарукасці яшчэ былі пад наглядам. Былі запісаны на 1 жніўня, і зараз прыдзецца звяртацца ў «Ладэ».

Дзякуй «Новаму зроку» за працу і вельмі шкада, што іх зачыняюць!

Виктория, 32 года, Минск

Я планировала делать лазерную коррекцию зрения в «Новом зрении». Созванивалась несколько раз, уточнила, в какие дни проводят операции (среда, четверг, пятница). Разговор с консультантом проходил в абсолютно спокойном режиме, он делал записи надолго вперед, то есть ничего не предвещало вот такого развития событий.

Вчера увидела новость, стала искать информацию на сайте «Нового зрения», и там уже увидела, что с 28 июля сеть клиник полностью прекращает свою работу и уходит с рынка Республики Беларусь. То есть они не временно приостанавливают работу, а уходят полностью!

Думаю, остальные частные клиники на очереди. В итоге останется только 10-я городская больница, это хоть и государственное учреждение, но расценки иногда выше, чем у частных клиник.

Для сравнения — у частников операции по коррекции зрения стоят от 890 рублей за один глаз, в «Новом зрении» вообще была акция и от 600 рублей за один глаз, если нет осложнений (глаукомы, астигматизма и прочего).

Я позвонила в 10-ю больницу, оказалось, что там надо заплатить 1820 рублей — это коррекция зрения на два глаза методом ЛАСИК. Либо если выберут другой метод, то 2820 рублей. При этом на их сайте указано, что за два глаза цена — 874 рубля, но в реальности это не так. Я спросила в справке, почему цены не соответствуют информации на официальном сайте, ответ был: «Откуда я знаю, что там написано?» Такое ощущение, что такую информацию указывают, чтобы завлечь возможных клиентов.

В итоге я буду обращаться в другую частную клинику, пока еще и их не закрыли.

Ольга, 28 лет, Минск

Новость о закрытии клиники «Новое зрение» — ужасная. Мы делали там ребенку коррекцию не так давно, планировался контрольный осмотр у хирурга. Естественно, все отменили.

Я звонила на горячую линию Минздрава, трубку сняла женщина, которая вообще, по-моему, не понимает, где она находится. Сказала, что «Новое зрение» к ним не относится, отправила в городскую поликлинику. И это ответ горячей линии! Все для людей, что сказать. Так ведь нельзя делать, нужно было хотя бы дать возможность клинике довести пациентов, которые только после коррекции, до конца.

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