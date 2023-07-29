Каспаров: ЦАР для Кремля – это как Аргентина для нацистов 4 29.07.2023, 10:04

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«Общак» схоронили именно там.

Переговорные позиции устроившего в России мятеж основателя признанной международной преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в разговоре с президентом страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным усилило то, что ЧВК является влиятельной силой в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Такое мнение в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону выразил 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.

«Реальный разговор [Пригожина и Путина] был за кадром. И это выступление [устроившего мятеж Пригожина] вынудило Путина пойти на какие-то переговоры. И судя по тому, что Путин вынужден был взять свои слова назад, выяснил, что пригожинцы – никакие не бандиты, никого не наказали... Все-таки шесть вертолетов и самолет. Украина, по-моему, за неделю такой результат может не показать. И опять, не пацаны были за штурвалом... А ничего [Пригожину за это не было]», – высказался оппозиционный политик.

Он констатировал, что глава Кремля и главарь вагнеровцев «о чем-то договорились».

«Но главное – Пригожина слушали... Я полагаю, что есть интересные вопросы к тому, что в Африке происходит. Все-таки Центральноафриканская Республика – место темное во всех смыслах. И пригожинцы [там] очень сильно окопались. Немножко пофантазируем… Думаю, Центральноафриканская Республика для путинской мафиозной верхушки – это нечто такое, как Аргентина для нацистов. Общак схоронили там», – предположил Каспаров.

Гордон заметил, что в качестве места, где могли бы попробовать укрыться военные преступники, «Аргентина получше».

«Конечно, хорошо в Аргентине, климат лучше. Но тут уже не выбираешь, как говорится. Важно еще отметить, что [ЦАР] – место на самом деле достаточно важное, потому что неподалеку находятся залежи всех важнейших редкоземельных металлов, которые являются ключевыми для производства телефонии. А это как раз север Демократической Республики Конго. Там постоянно войны идут, партизанские отряды, потому что это действительно самое главное, что сегодня есть. Это дороже золота. Хотя золото тоже есть», – пояснил Каспаров.

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