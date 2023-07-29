Фридман: Лукашенко не случайно сменил начальника военной разведки 29.07.2023, 10:14

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Чего боится диктатор?

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко 28 июля провел кадровые изменения в военной сфере. В частности, был сменен начальник военной разведки.

Генерал-майор Руслан Косыгин, возглавлявший Главное разведывательное управление и являвшийся заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил, уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы и знаков отличия. Вместо него на эту должность назначен генерал-майор Владимир Куприянюк, который до этого момента был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования ВС. На его место назначен полковник Александр Лавренов.

Как отмечает историк и политический обозреватель Александр Фридман, Лукашенко не случайно сменил начальника военной разведки:

— В этом назначении есть целый ряд любопытных моментов: 1) Косыгин появился на свет в Ялте, учился в Челябинске, а в Беларусь был направлен в конце 1980-х на прохождение службы. Куприянюк – родом из Каменецкого района Брестской области.

2) Косыгин не скрывал своей симпатии к «русскому миру» и подчеркивал, что НАТО готовит нападение на Беларусь с территории Польши. Куприянюк, занимавший пост командующего войсками Западного оперативного командования, хотя и фигурирует в западных санкционных списках, но с подобными заявлениями публично не выступал.

Перестановки в руководстве ГРУ вряд ли можно считать случайностью. В нынешней напряженной ситуации Лукашенко решил подстраховаться и сменить «варяга» на «местного».

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