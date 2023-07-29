Как узнать, когда пора копать картошку 29.07.2023, 10:29

Секреты, которые знают не все дачники.

Порой дачники пытаются разобраться, когда нужно копать картошку. Одни ориентируются на вторую половину августа, а другие и вовсе ждут сентября. Впрочем, все зависит от сорта картофеля и обстоятельств. Можно ли копать картошку, если ботва зеленая – тоже насущный вопрос, на который есть простой ответ, пишет glavred.info.

Когда картошка считается молодой

В первую очередь, нужно вспомнить, когда считать картофель молодым. Это картошка, которую убирают уже через 15-20 дней после того, как началось цветение. Некрупные клубни и очень тонкая кожура – явные признаки молодого картофеля.

Она хранится 1-2 недели при низкой положительной температуре. К примеру, картошку можно положить на нижнюю полку холодильника и хранить в бумажном пакете. Такой картофель – исключительно сезонный овощ.

Когда копать картошку, если ботва зеленая

Как мы уже говорили, сроки сбора картошки зависят от сорта. Ранняя картошка обычно созревает через 40-60 дней после посева. Собирать ее можно уже к июлю.

Чтобы картошка была и зимой, надо сажать более поздние сорта. Зреют они до 120 дней, а с конца августа до середины сентября можно выкапывать клубни. Смотрите за картофельными кустами, чтобы понимать, когда картошка поспела.

Если ботва до сих пор мясистая и зеленая, значит, в нее еще поступают питательные вещества. Не гадайте, а выкопайте один или пару кустов, чтобы проверить, насколько созрел картофель.

Не дозрел – копать пока не надо, где-то до второй половины сентября.

Чем лучше копать картошку – лопатой или вилами

Когда вы думаете над тем, какой лопатой копать картошку, последуйте совету о том, что лучше это делать вилами. Вот, как легко копать картошку.

Втыкать вилы в землю надо на расстоянии около 15-20 см от основания куста, аккуратно переворачивая куски земли. Посбивайте землю с краев рамок, ведь там могут быть некоторые клубни. Порезанную картошку надо сразу убирать и готовить из нее блюда.

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