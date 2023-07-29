Белорусам готовят «сюрприз» с цифровым рублем 12 29.07.2023, 10:43

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Нацбанк озвучил планы.

Национальный банк Беларуси в ближайшей перспективе планирует ввести цифровой белорусский рубль. Об этом говорится в докладе зампреда правления регулятора Дмитрия Калечица.

«Национальный банк Республики Беларусь определяет цифровой белорусский рубль как законное платежное средство, которое выполняет все функции денег, эмитируется центральным банком и имеет одинаковую ценность с наличным и безналичным беларусским рублем», – говорится в докладе.

Расчеты с ним будут относить к безналичной форме расчетов. Отмечено, что цифровой рубль представляет особый интерес в контексте санкций как средство трансграничного платежа.

«Особый интерес представляет возможность осуществления трансграничных платежей в цифровых валютах центральных банков. Взаимодействие платформ цифровых валют центральных банков позволит повысить доступность трансграничных платежей с контрагентами из стран-партнеров путем их интеграции, что особенно актуально в условиях санкционного давления на экономики России и Беларуси, а также ограничения доступа к международным платежным системам», – говорится в докладе.

Надо отметить, что недавно президент России подписал указ о цифровом российском рубле. Он вступит в силу с 1 августа. Сроки появления цифрового беларуского рубля не называются. Однако в докладе сказано, что будет использована гибридная модель цифровой валюты, характеристиками которой являются:

концентрация обязательств и платежей в ЦБР в рамках одной платформы;

доступность ЦБР для физических и юридических лиц с участием банков (финансовых организаций), задействующих свою инфраструктуру для обслуживания клиентов;

возникновение новых бизнес-направлений для банков (финансовых организаций);

возможность резервного восстановления системы в случае сбоев.

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