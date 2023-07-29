«Спрашивали, почему я не могу сделать паспорт через консульство» 9 29.07.2023, 10:54

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Белорус рассказал, как делал проездной документ для иностранцев в Польше.

С 1 июля Польша начала по упрощенной схеме выдавать белорусам проездной документ для иностранцев. Телеграм-канал Dzik Pic приводит историю белоруса, который воспользовался новой возможностью.

— Из Беларуси я уезжал экстренно и сначала жил в Украине, там же получил гуманитарную визу. В феврале 2022-го я приехал по ней в Польшу. Моему паспорту оставался год, и я совершенно не понимал, как легализоваться: тогда еще не было постановления о выдаче гуманитарных ВНЖ, а новую визу мне бы уже не дали из-за истекающего паспорта.

В июне прошлого года я впервые связывался с консульством Беларуси в Польше: там сказали, что ближайшая дата на подачу документов — в октябре 2023 года. Записываться я не стал: мне нужно было легализоваться до истечения визы — октября 2022-го. Затем появился закон о гуманитарном ВНЖ — и я сразу подался на него в надежде, что после получения карты побыту решить вопрос с консульством будет проще. Однако карту побыту мне выдали ровно в день истечения паспорта.

После того как с гуманитарным ВНЖ стало возможным делать документ подорожны (проездной документ. — Прим. Ред.), я решил «забить» на консульство и получить его. Хотя я живу в Кракове, обращаться нужно было в Новый Сонч (именно он занимается вопросом выдачи этого документа). Внесек (заявление. — Прим. Ред.) я отправил туда по почте в марте 2023 года, заплатив 300 злотых (тогда это было платно).

Затем последовали два месяца молчания, после чего у меня запросили подтверждение того, что я связывался с консульством Беларуси, и что они не могут сделать паспорт. Прислал им скрины переписки с консульством, в котором мне предлагалось записаться на подачу на октябрь 2023-го.

А дальше началась «дичь»: меня позвали в отдел иностранцев на интервью. На столе стояла камера и меня предупредили, что согласно какому-то закону ЕС, процедура должна быть записана. Под видеозапись мне задавали примерно такие вопросы:

Почему я не могу сделать паспорт через консульство (объяснил, что это очень долго и небезопасно) или в Беларуси (меня могут арестовать);

Зачем мне документ подорожны (рассказывал про командировки и необходимость увидеть родных хотя бы в Грузии) и так далее.

Все это было довольно неприятно: мне будто приходилось объяснять белорусский контекст, а они его игнорировали. Потому сложилось ощущение предвзятого отношения инспектора или ко мне лично, или ко всем белорусам. Я ей говорю про риски общения с консульством, а она в отвечает, что этот вопрос я должен решать с самим консульством.

В конце этой «беседы» мне согласились таки выдать документ подорожны, но на основании необходимости рабочих командировок и с условием, что нужно будет брать с работы направления. Я согласился хоть на этот вариант.

Еще через 2 недели мне отписались по почте, что ставят мое заявление на паузу и ожидают, что в октябре меня примет консульство. Я плюнул и решил ждать вступления в силу нового закона для белорусов.

В июле снова написал своему «инспектору» — мол, давайте рассматривать мой запрос с учетом нового закона. Она снова пошла в отказ: мол, консульство уже запустило ваш процесс ранее, а если оно не примет документы в октябре, тогда мы и продолжим процесс по новым правила. Все попытки объяснить, что я вообще-то не записывался на октябрь, успехом не увенчались.

Я психанул и снова связался с консульством, у которого ближайшая дата уже была в феврале 2024 года. Отправил эти скрины инспектору, напомнив, что не видел родственников два года и по-прежнему не могу ездить в командировки.

Она молчала неделю, после чего подтвердила, что документ уже начали делать — «ориентировочно это займет месяц». А еще сообщила, что мне можно будет вернуть оплату.

Теперь я «ждун» — проездного пока не получил, деньги за него тоже еще не возвращались: для этого нужно будет написать отдельное заявление, когда поеду за готовым документом.

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