Вова, тебя еще и эти сдадут 2 Альфред Кох

29.07.2023, 11:01

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Глава РФ стал для всех обузой.

Прошел один год и сто пятьдесят четыре дня войны. Сегодня сообщений с фронта не так много как вчера.

Однако это не значит, что сегодня не произошло ничего интересного. Во-первых, сегодня Путин пожаловался представителям африканских стран, приехавшим на саммит Россия-Африка, что с ним никто не хочет вести переговоры о прекращении им же развязанной войны в Украине. За минуту выступления Путин три раза повторил этот тезис.

Сначала он сказал: «Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры». Это было очень неожиданно и свежо. Особенно с учетом того, что сам Путин вместо переговоров по поводу «противоречий» предпочел напасть на Украину.

Потом он сказал: «В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. А они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию».

И тут я понял, что он просто забыл, что вместо переговоров по безопасности, Кремль в декабре 2021 года выдвинул НАТО ультиматум. (Помните: «собирайте манатки и валите на границы 1991 года!») А ультиматум это такая штука, которая не предполагает никаких переговоров. Лавров даже назвал это «императивным требованием», то есть именно - ультиматумом.

И потом, в своем выступлении сразу после начала российской агрессии против Украины 24 февраля 2022 года, Путин называл совсем другие причины «конфликта», а вовсе не «угрозу безопасности России со стороны США и НАТО». Он говорил о необходимости денацификации и демилитаризации Украины, защите прав русскоязычного населения и прочих сугубо двусторонних российско-украинских проблемах.

Если же проблема действительно состоит в том, что он видит в сближении Украины и НАТО угрозу для безопасности России, то почему он до сих пор не напал на Финляндию, которая (в отличие от Украины) уже стала членом НАТО?

Как-то очень спокойно отнесся Путин к увеличению на 1271,8 км границы России с НАТО. И это спокойствие заставляет нас предположить, что Путин совсем не считает НАТО угрозой для безопасности России, а причины нападения на Украину были совершенно другие. То есть самые, что ни на есть простые: желание захватить соседнюю страну и присоединить ее к себе.

Дальше Путин снова повторил, что «... президент Украины принял соответствующий декрет … запрещающий вести переговоры. Мы неоднократно говорили и я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам. Но мы же не можем навязывать эти переговоры».

Тут, мне кажется, Путину снова изменила память: Зеленский не отказывался вести переговоры. Более того, он четко назвал условия, на которых эти переговоры он готов начать: вывод российских войск за международно-признанные границы Украины.

Странно, что Путин забыл об этом сказать. И то, что Путин не выводит свои войска как раз и является свидетельством того, что он не хочет никаких переговоров, хотя и утверждает, что «все противоречия должны решаться на переговорах».

Вообще, вся эта миротворческая риторика Путина перед лидерами стран Африки была ответом на консолидированную позицию африканцев, которые практически потребовали от Путина во-первых, возобновить «зерновую сделку», а во вторых - прекратить войну.

В этих условиях Путину нужно было продемонстрировать какой-то «жест доброй воли» и он это сделал. С изяществом бегемота от тупо стал их покупать. Сначала он простил им долги на 23 млрд. долларов (то есть фактически украл у российских налогоплательщиков эти деньги), а потом еще пообещал «в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25 000–50 000 т зерна, обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям».

Африканские лидеры не очень впечатлились этим аттракционом невиданной щедрости. Прощение долгов они благосклонно приняли, а безвозмездные поставки зерна шести беднейшим странам континента (всего 0,1% от российского урожая) они почти не заметили. Более того, они прямо сказали, что вместо такого рода подачек они бы предпочли возобновление «зерновой сделки».

Короче, сухой остаток таков, что Путин попусту профукал около 300 тыс. тонн зерна и 23 млрд. долларов. В обмен на это никакой антиамериканской и «антинеоколониальной» коалиции с собой во главе ему сколотить не удалось.

Не хотят африканцы зашквариваться рядом с такой одиозной личностью как Путин. Они все-таки предпочитают сохранить хорошие отношения с Западом. Они понимают, что перспектива - там, а не с этим обмылком, на которого к тому же выписан ордер на арест от Международного Уголовного Суда.

Не получается у Вована найти себе новых союзников. Вот только и остались, что Лукашенко да юный друг Шойгу Ким Чен Ын. Как говориться, «скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты”…

Мда, Владимир Владимирович… Не о такой «респектабельности» ты мечтал на старости лет… Но еще подожди… Тебя еще и эти сдадут. Скоро и для них ты станешь обузой…

Да и хрен с тобой. Сколько веревочке не виться, а все равно тебе конец. Не сегодня, так завтра. Потому, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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