Что ждет белорусов в августе: топ важных изменений
- 29.07.2023, 11:11
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Финансовые новшества затронут практически каждого.
Последний месяц лета — для походов на пляж, фотографий в стогах сена и фиксации остатков лета. Но, кроме этого, белорусов ждут много важных денежных изменений, которые затронут практически каждого. Это изменения для торговли, подорожание сигарет, эксперимент с платными медуслугами и не только.
Журналисты onliner.by собрали важные новшества августа.
Подорожают сигареты
Как обычно, каждый месяц обновляются цены на сигареты. В этот раз повышение коснется сигарет табачной фабрики «Неман» и компании «Табак-Инвест». Они поднимут некоторые наименования сигарет Kent и Vogue на 30 копеек.
Изменения для торговли
С 19 августа вступят в силу изменения, согласно которым торговле надо будет обеспечивать обязательный минимум товаров за счет отечественной продукции и товаров из стран ЕАЭС.
Кроме того, МАРТ скорректировал сроки, когда в продаже обязательно должны быть свежие белорусские овощи и фрукты. Это касается картофеля, моркови, свеклы, белокочанной капусты, лука и яблок.
Новый призыв в армию
В конце июля подписан указ №227 — он о призыве и распространяется на мужчин старше 18 лет, которые не имеют права на отсрочку. Их призовут на срочную службу в армии или в резерве в августе — ноябре 2023 года.
Эксперимент с платными медуслугами
В 39 учреждениях здравоохранения пройдет эксперимент с платными услугами по выходным и праздникам. Таким образом можно будет получить плановую первичную, специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь.
Эксперимент начнется с 1 августа и продлится 13 месяцев.
Впервые такую практику опробовали с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года, тогда платные услуги по выходным и праздникам были доступны в 18 госучреждениях.
Минус один из способов расчета
С 21 августа прекращается эмиссия электронных денег WBM. Это белорусские рубли международной платежной системы WebMoney Transfer.
Чтобы вывести деньги, дается три месяца, сообщил «Технобанк», который является оператором системы в Беларуси.
Продолжатся отключения горячей воды
В последний месяц лета придут отключать горячую воду тем, кому раньше повезло. Правда, части минчанам решили сдвинуть сроки и перенести отключение с 1 на 10 августа, причем по необычной причине: из-за проведения II Игр стран СНГ.
Каких адресов это касается, можно проверить здесь.