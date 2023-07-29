Агро-чучхе 2 Сергей Василевский, «Салідарнасць»

29.07.2023, 11:34

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На самом деле, «перелом» наступил гораздо раньше.

«Лукашенко в прошлом году на экспериментальном поле на своей малой родине в Шкловском районе подчеркнул, что настал исторический и переломный момент в сельском хозяйстве. Он обратил внимание на озимый ячмень. После об этой сельхозкультуре заговорили и СМИ, и эксперты», — сообщает правительственное агентство БелТА.

Это подводка к видеоролику, в котором рассказывается, как Лукашенко год назад обратил взоры ученых и специалистов на сельскохозяйственную культуру, которая, по его мнению, способна совершить настоящий переворот в сельском хозяйстве страны. И вот год спустя решено рассказать, «не изменилось ли его мнение относительно чудо-культуры».

С утверждением о переломности момента сложно не согласиться. По сути, речь идет об информационном, если не пропагандистском сопровождении банальной и рутинной в остальном цивилизованном мире вещи — выращивании зерна.

И делается это настолько топорно, что поневоле закрадываются мысли об идеологической диверсии.

— Зерно — это не только хлеб, но и молоко, сыр, сметана, мясо. А все потому, что в кормовом рационе крупного рогатого скота, свиней и птиц значительную долю занимают как раз зерновые. Они богаты белками и содержат крахмал, — с восторгом первокласскника, узнавшего, что Земля круглая, сообщает госагентство.

А этот фрагмент, надо полагать, должен подчеркнуть недюжинные агрономические компетенции главного специалиста по зерну:

— Присмотрелись к этой культуре с подачи главы государства. Еще будучи руководителем сельхозпредприятия, он занимался ее выращиванием. Поэтому Лукашенко из личного опыта знает: озимый ячмень убирают раньше других зерновых культур.

А чтобы вообще никто ни в чем не сомневался — контрольный абзац в голову:

— Лукашенко всегда уделяет пристальное внимание вопросам АПК. И не просто инспектирует, а сам задает темп. Не зря журналисты лукашенковские поля назвали агроклассами для всей страны, где демонстрируют земледелие завтрашнего дня. Меняется климат, трансформируется мировая экономика, внедряются новые технологии.

Показательно, что все это агро-чучхе начинает проростать на фоне другой профильной новости. Во время недавнего селекторного совещания правитель заявил, что беларусы, занятые в сельском хозяйстве, теперь не смогут уволиться или перевестись на другую работу без решения председателя райисполкома:

— Ни один механизатор, доярка и так далее в сельхозпредприятии не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя. Замкнутая вертикаль и ответственность.

Перманентный дефицит кадров в АПК в частности и неудержимое сокращение сельского населения в целом — это давняя история, о которой написано и сказано немало. И переломный момент в ней случился задолго до наших дней.

Пять лет назад «Салідарнасць» подробно писала о причинах проблемы и о роли в ней главного бессменного правителя страны. Если вкратце, то бежать из деревень — как правило, из-за тяжелого и малооплачиваемого труда в колхозах — беларусы начали еще во времена СССР. И в первую очередь они старались отправить в города своих детей — в один конец.

Лукашенко с самого начала своего правления объявил о возврате к советским практикам в сельском хозяйстве. И тем самым, судя по всему, только ускорил исход сельчан из деревень. С этим пытались бороться, строя по всей стране агрогородки и узаконивая отработки дипломов.

Но тот факт, что сегодня специалистам и простым дояркам на самом высоком уровне грозят фактически рабством, лучше всего говорит об эффективности этих барьеров на пути агрономов и ветеринаров к смене локации и профессии.

Сергей Василевский, «Салідарнасць»

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