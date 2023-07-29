ВСУ приняли исключительные меры для защиты украинских портов 29.07.2023, 11:38

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Наталья Гуменюк раскрыла детали.

Силы обороны Украины приняли меры по защите портовой инфраструктуры. Военные не исключают новых атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она пояснила, что принятые военными мерами должны обеспечить максимальную работу ПВО.

«Надеемся, что принятые меры будут достаточно эффективными, но наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно сделать вывод, что он готовится к следующим атакам по, возможно, новой тактике», - объяснила Гуменюк.

Атаки на порты

Напомним, после выхода из «зернового соглашения» Россия начала обстреливать украинские порты. Под удар ворога также попадают зерновые терминалы.

Как сообщалось, в ночь на 23 июля российские оккупанты выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов. Это был один из самых массовых обстрелов Одессы с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр города. Повреждено более 20 памятников, в частности частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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