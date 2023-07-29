FT: По российским военным неожиданно полетели ракеты из КНДР 10 29.07.2023, 11:57

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Северокорейские боеприпасы «накрыли» оккупантов под Бахмутом.

ВСУ использовали для обстрелов российских позиций ракеты, изготовленные в Северной Корее.

Как сообщает Financial Times, северокорейские снаряды для советской РСЗО Град использовали украинские силы под Бахмутом. Как говорится в материале, большинство боеприпасов были изготовлены в КНДР в 1980-х и 1990-х годах.

Северокорейские снаряды часто дают осечку или не взрываются. Боеприпасы крайне ненадежны, однако защитникам Украины нужна каждая ракета, которую они могут получить.

Как говорится в материале, поскольку Северная Корея считается одним из немногих союзников России, вряд ли Пхеньян самостоятельно поставил эти боеприпасы Украине.

Украинские военные рассказали, что эти ракеты «изъяла с корабля» одна дружественная страна. Более подробную информацию они предоставить отказались.

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