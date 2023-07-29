«Соседские дети просто обалдели» 7 29.07.2023, 12:01

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Белоруска нашла в шкафу уникальную реликвию.

Сайт onliner.by продолжает писать о необычных находках — домашних реликвиях и артефактах, хранящихся в домах белорусов. Журналисты уже писали про невероятный кубок со 130-летней историей с коронации Николая II и необычный перстень, вылитый из серебряной ложки. А сегодня вышла статья про старый самовар, который может рассказать историю одной семьи.

Ударники труда и трудовая династия

Советский Союз буквально пестрел различными соревнованиями, и касалось это не только спорта. Лучших выбирали в военно-патриотической игре «Зарница», среди самодеятельных музыкальных коллективов и, конечно же, на заводах и фабриках, где рабочие били рекорды и перевыполняли планы. Старт этому движению дал шахтер Алексей Стаханов. За смену в 1935-м вместе с двумя рабочими он добыл 102 тонны угля, а вскоре сам же и перевыполнил этот показатель. Последователи Стаханова в совершенно разных отраслях вскоре появились по всему Союзу и начали превышать производственные показатели.

Особо ценили и тех, кто посвятил всю трудовую жизнь одному предприятию и привел на него работать своих родственников, запустив трудовую династию.

За такие достижения и многолетний труд их награждали грамотами, значками, медалями и много чем еще, а семье Леонида Щебета, о которой пойдет речь, за многолетний труд подарили большой блестящий самовар.

Леонид Щебет родился в 1928 году в Москве, жил на Лубянке, но в дальнейшем переехал в Беларусь, где и провел большую часть своей жизни. Поначалу учился в ремесленном училище, занимал различные посты в комсомоле и горкоме, однако большего успеха добился, работая на заводе электроизделий в Лиде.

Предприятие запустили на базе гвоздильной фабрики, открытой в 1926 году. После 1939-го предприятие национализировали и начали выпускать совершенно разные изделия из железа: от игрушек до матрасов, а позже внесли небольшие коррективы. В 1956-м завод вышел на рынок светотехники.

— На этом предприятии выпускали прекрасные светильники, которые в свое время были едва ли не в каждой белорусской квартире, — рассказывает Юлия, написавшая нам о семейном артефакте. — Леонид Алексеевич — дедушка моего супруга. Судя по его трудовому пути, он был очень серьезным человеком. Работал главным технологом, занимался разработками и постоянно участвовал в производственных соревнованиях, получал премии...

Он был достаточно скромным человеком. Всю жизнь прожил в двухкомнатной квартире, которую получил от завода. И это несмотря на то, что у него с женой были два разнополых ребенка. И как рассказывала тетушка, он никогда никуда не ходил и ничего ни у кого не просил.

Хотя точно мог бы что-то получить, так как был на хорошем счету. Но сам считал, что семье всего достаточно и говорил: «Мы честно трудимся, и у нас есть честно полученная квартира».

Что интересно, работал на заводе не только он, но и его жена, сын и дочка. Причем в какой-то момент одновременно. Утром они вчетвером просыпались в небольшой квартирке в пятиэтажке, собирались и, как в том старом фильме «Большая семья», где все родственники строили огромные корабли, вместе отправлялись на работу.

Как говорит Юлия, это была целая рабочая династия. В октябре 1977 году Лидский завод электроизделий отмечал 50-летний юбилей. К этой круглой дате приурочили большой праздник, во время которого особо отметившимся сотрудникам вручали подарки. Так в семье Щебет оказался самовар с дарственной надписью: «Рабочей династии Щебет в честь 50-летия ЛЗЭИ».

А когда появились самовары?

Первые металлические сосуды, подогревающие воду для чая, появились еще до нашей эры. Самым древним из найденных считается самовар из Азербайджана — ему 3700 лет. На территории современной России их начали производить с 1740 года. Не в Туле, как многие думают, а на Иргинском заводе в Западном Приуралье.

Во времена Советского Союза самовары выпускали во многих городах. В том числе в современных Санкт-Петербурге, Днепре, Гродно, Туле и Самаре.

«Дети, увидев самовар, просто обалдели»

Электрический самовар с керамическим переходником раньше находился в квартире семьи Леонида Щебета, однако позже оказался у внука Александра. Сейчас находится на его даче в Ивьевском районе.

— Он долгое время стоял в шкафу, пылился, и, когда в той квартире делали ремонт, его, как что-то ненужное, вместе с посудой, столовыми приборами и деревянными скульптурками оленей вывезли. В итоге мы его забрали. Самовар почистили, отмыли и используем по назначению. Работает он отлично. Единственное, под него подходят не все розетки. Мы устраиваем чаепития, печем под это дело пироги. Все как положено. И фото, на котором изображен сервированный стол, не постановочное. Мы реально в тот день пили чай с медом и ели блины.

Наши дочки Алиса и Маргарита к самовару уже привыкли и иногда спрашивают: «А мы сегодня будем пить чай обычный или из самовара?» Но к нам иногда забегают в гости местные детишки, они, когда его впервые увидели, просто обалдели. Для них механизмы самовара были чем-то очень удивительным.

В этом стареньком самоваре Юлия видит не просто железную посудину, помогающую приготовить чай. Для ее семьи это в том числе память о родственниках:

— Это именно наша семейная реликвия. И каждый раз, когда я его достаю, улыбаюсь и представляю, что придет время, и я его обязательно кому-нибудь передам. Ну а в будущем мы обязательно объясним нашим детям, почему он так дорог нашей семье.

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