Британская разведка: ВСУ усилили наступление на юге Украины 29.07.2023, 12:27

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Украинским военным удалось серьезно вклиниться в позиции 58-й армии РФ.

За последние 48 часов на юге Украины обострились бои на двух направлениях фронта. Украинским военным удалось продвинуться.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Разведка отмечает, что к югу от города Орехов Запорожской области идут тяжелые бои, а именно вблизи населенного пункта Роботино. Это район ответственности 58 общевойсковой армии РФ.

Также в 80 километрах к востоку украинские военные отбросили оккупантов и освободили село Старомайорское. По данным разведки, это направление удерживали части 247 гвардейского десантно-штурмового полка российских воздушно-десантных войск.

«Между тем на севере другие подразделения воздушно-десантных войск продолжают наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но добились незначительных результатов», - говорится в сообщении разведки.

Освобождение Старомайорского

Следует отметить, что на этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в районе Старомайорского. Защитники продвинулись на 500 метров по линии фронта.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободи населенный пункт Старомайорское. Там продолжается зачистка.

Всего на Бердянском направлении украинским военным уже удалось освободить 8 населенных пунктов.

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