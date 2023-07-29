В России экстренно госпитализировали певца-путиниста Гарика Сукачева

В России экстренно госпитализировали певца-путиниста Гарика Сукачева16
- 29.07.2023, 12:40
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Что произошло с артистом, пока не совсем ясно.
Российские телеграмм-каналы опубликовали новость о том, что в РФ отменили все концерты певца-путиниста Гарика Сукачева, передает glavred.info.
Как сообщил телеграмм-канал «Звездач», Сукачеву срочно отменили все концерты. «Гарик Сукачев экстренно госпитализирован. Запланированное на сегодня выступление в Карелии пройдет без участия музыканта», - сообщил канал.
Отметим, что Сукачев оправдывал нападение России на Украину, заявлял «не все так однозначно», а также повторял слова кремлевских пропагандистов про «права сильных» и «защиту от националистов».