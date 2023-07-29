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Российский пропагандист удивил откровенным признанием о «ДНР» и «ЛНР»

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  • 29.07.2023, 12:57
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Российский пропагандист удивил откровенным признанием о «ДНР» и «ЛНР»

Соратник Гиркина набросился на Кремль.

Соратник чекиста Игоря Стрелкова российский пропагандист Максим Калашников сделал откровенное признание о том, как на самом деле РФ «помогает» русскоязычным жителям Донбасса.

Он обвинил Москву и ее кураторов в разграблении захваченных территорий. Громкое заявление он сделал на днях в своем видеоблоге, передает dialog.ua.

Калашников подчеркнул, что в непризнанных «Л/ДНР» очень сильное разочарование в России, которая буквально уничтожила их регион.

«Размах коррупции, конечно, в «республиках» страшный. Там такой отстойник антисуществ, мародеров! И местные жители, глядя на то, что происходит, говорят: «А с Россией-то пришло вот такое»! Люди просто озлоблены. Они думали: большая Россия придет, порядок наведет. А принесла она вот такой бардак. Там шел дичайший деребан... Там кураторы из Москвы расставили кадры, отобрав туда самый отстой, мародеров. Там началась просто дикая вакханалия: заводы резали на металлолом, обогащались любым путем», - рассказал пропагандист.

Отметим, что недавно Калашников побывал в прифронтовых селах и городах Донбасса, оккупированных российской армией.

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