Международная федерация фехтования разрешила не пожимать руку россиянам 3 29.07.2023, 13:12

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Украинская спортсменка Ольга Харлан задала новый тренд.

Международная федерация фехтования (FIE) объявила об изменении правил поведения после матча.

На конференции объявили, что инцидент между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой изменит правила фехтования. Традиционное рукопожатие после поединка будет немедленно заменено на дистанционное приветствие, которое позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они будут выступать как нейтральные спортсмены.

Об этом сообщает La Repubblica.

Ольга Харлан не пожала руку россиянке

27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан на чемпионате мира одержала победу над россиянкой Анной Смирновой и отказалась пожать ей руку после поединка. Смирнова демонстративно ждала полчаса, сидя на стуле, чтобы Харлан вернулась и пожала руку. Ольга не вернулась и получила дисквалификацию от организаторов турнира.

Мировое сообщество и Украина в едином порыве морально поддержали Харлан после позорного решения FIE.

28 июля FIE приостановила дисквалификацию Харлан. Это означает, что Ольга продолжит выступления на чемпионате мира, который прямо сейчас проходит в Милане.

Более того, МОК предоставил Харлан лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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