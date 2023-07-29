Валерий Карбалевич: Лукашенко просит Путина «вернуть должок» 29.07.2023, 13:20

1,868

Диктатор оказал главе РФ специфическую «услугу».

Политический аналитик Валерий Карбалевич в статье для «Позірка» написал о том, что Лукашенко хочет от Путина платы за услугу с «Вагнером».

— Отдаленное эхо мятежа ЧВК «Вагнер» так или иначе слышалось на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Переговоры прошли под знаком этого события и его последствий. Собственно, это и стало главным вопросом прошедшего на этой неделе визита.

Шестая в этом году встреча Лукашенко и Путина хоть и содержала в себе элемент ритуала, все же имела свои особенности.

Во-первых, визит Лукашенко в Россию был продолжительным, он растянулся чуть ли не трое суток (улетел из Минска 22 июля, прилетел 25-го). Долгие переговоры в международной практике являются очевидным признаком разногласий сторон.

Во-вторых, в публичной части переговоров был четко выделен новый объект вражды. В ходе прежних встреч после начала агрессии России против Украины, нападкам подвергались официальный Киев и коллективный Запад во главе с США.

На этот раз Лукашенко и Путин решили сконцентрироваться на Польше. Президент России начал атаку на Варшаву еще накануне на заседании Совета безопасности РФ. В ходе встречи в Санкт-Петербурге Лукашенко подхватил и развил этот посыл, красочно рассказывал, что поляки строят планы аннексировать Западную Беларусь и Западную Украину. И даже, вы будете смеяться, привез карту, якобы подтверждающую эти угрозы.

За вами должок, Владимир Владимирович!

Есть разные версии, объясняющие, что означает эта психологическая атака против Польши. На мой взгляд, она призвана решить сразу несколько задач: напугать Варшаву, вбить клин в отношения Польши с Украиной и Германией, вмешаться в польскую избирательную кампанию. Важной задачей также была инструментализация новой роли «Вагнера», который передислоцируется в Беларусь.

Эхо пригожинского мятежа так или иначе сопровождало встречу в Санкт-Петербурге. Эта тема имеет несколько аспектов.

Прежде всего, надо полагать, обсуждались условия, на которых «Вагнер» перемещается в Беларусь, новая роль этой ЧВК, как ее можно теперь использовать. Именно в этом плане и нужно рассматривать сюжет о том, что вагнеровцы якобы «просятся» съездить «на экскурсию в Варшаву и Жешув», но Лукашенко их сдерживает.

Это такой пиар-ход, ориентированный на внутреннюю аудиторию в Беларуси и России. Если вагнеровцев передислоцировали, то их надо как-то использовать.

Говорить только о подготовке белорусских военных недостаточно, это выглядит несколько рутинно. Вот и придумали этот сюжет, чтобы компенсировать психологическую травму, нанесенную российскому вождю мятежом, улучшить его несколько померкший образ. Дескать, мудрый Путин превратил минус в плюс, разыграл комбинацию, в результате которой ЧВК «Вагнер», пытавшаяся создать проблему на территории России, теперь перебралась на территорию «младшего брата» и создаст проблему для Польши. Насколько эта пиар-акция даст нужный эффект, другой вопрос.

Еще один аспект этой проблемы. Лукашенко оказал Путину большую услугу, когда помог разрешить кризис, вызванный мятежом ЧВК. Это официально признал Кремль. И согласие Лукашенко принять в Беларуси вагнеровцев — тоже жест поддержки, причем в ущерб самому себе. Поскольку он, по сути, взял на себя проблему «старшего брата».

Любая услуга имеет свою цену. А помощь в критический момент стоит особенно дорого. Можно предположить, что Лукашенко хотел бы получить от Путина компенсацию. Дескать, пора платить по долгам. Вероятно, этот вопрос был важной частью переговоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».