Под Бахмутом украинские бойцы разгромили российский отряд в укрытии
- 29.07.2023, 13:29
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Оккупанты и шагу не смоги сделать со своей позиции.
Украинские пограничники под Бахмутом обнаружили и уничтожили укрытие оккупантов. Защитники ранили по меньшей мере 5 россиян.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
В ГПСУ сообщили, что аэроразведчики обнаружили укрытие российских захватчиков в поврежденном здании. Координаты вражеского укрытия передали пограничникам-минометчикам.
«Из-за огневого влияния нашей артиллерии оккупанты не имели возможности и шага ступить из своего сомнительного укрытия», - говорится в сообщении.
Артиллеристы повредили здание, а укрытие российских оккупантов уничтожили. В результате удачной работы ранены около 5 захватчиков.
Бои под Бахмутом
Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута. При этом российские войска пытаются натопать в районе Клещеевки к югу от Бахмута.
Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, что Россия потеряла на Бахмутском направлении больше войск, чем во время войны в Афганистане.