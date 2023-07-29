Можно ли есть маринованные огурцы с белым налетом? 8 29.07.2023, 13:35

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Он бывает двух видов.

Можно ли есть маринованные огурцы, если в банке появился белый налет? Это один из самых распространенных вопросов, который задают любители консервированных овощей. Естественно, многие начинают сомневаться в качестве продукта и сталкиваются с дилеммой – есть или не есть.

Рассказываем, почему маринад становится белым, и что делать с огурцами в нем, пишет telegraf.news.

Что за белый налет на маринованных огурцах?

Открывая банку с маринованными огурцами, мы можем обнаружить плавающую сверху белую кожицу или яркий налет на овощах. Сам маринад тоже становится мутным и беловатым.

Не стоит игнорировать этот знак. Следует помнить, что любое изменение внешнего вида, запаха или консистенции пищевого продукта должно повышать нашу бдительность. Испорченная пища не только вызывает неприятный вкус и боль в животе, но и может иметь долгосрочные негативные последствия.

Белый налет может быть связан с плесенью. Продукты, пораженные им, нельзя употреблять в пищу. Напомним, что отрезать зараженный кусочек недостаточно, ведь споры наверняка уже распространились по всей его поверхности или даже на лежащих рядом продуктах. Если один огурец заплесневел, выбросьте всю банку.

Однако следует знать, что в бледном налете, который часто появляется на маринованных огурцах, нет ничего опасного. Напротив. Это не плесень, а молочнокислые бактерии. Они не вредны и, более того, оказывают положительное влияние на организм — улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и способствуют избавлению организма от токсинов.

Иногда белый слой также образуется на поверхности рассола. Это тоже не обязательно плесень, а так называемая бродильная окалина. Она образуется молочнокислыми бактериями и также не является вредной.

Как отличить безобидный налет от опасного?

На самом деле это совсем не сложно. Следует знать, что плесень обычно появляется в виде пятен, в то время как безобидный налет покрывает большую площадь овоща.

Распознать испорченные консервы также помогает обоняние. Если ваши маринованные огурцы пахнут неприятно или странно, лучше их не есть.

Многим бывает трудно отличить плесень от пены брожения. Помните, что она тонкая, однородного белого цвета. Плесень же образует более толстый слой с зелеными, серыми или синими оттенками.

Белый налет на маринованных огурцах или в банке не должен быть плохим. Часто это результат действия естественных молочнокислых бактерий. Однако, чтобы всегда быть уверенным, давайте внимательно посмотрим на консервы, чтобы убедиться, что они пригодны для употребления.

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