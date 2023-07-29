«В день победы в Лимпопо привезли портвейн в сельпо» 3 Александр Невзоров

29.07.2023, 13:44

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Укрепить имидж посмешища Путину удалось, да и то с оговорками.

«В день победы в Лимпопо привезли портвейн в сельпо».

Это - итоги «Афропитера».

Никакого смысла в мероприятии не обнаружилось. Его искали все, но так и не нашли.

Основной клич Путина - «людоеды всех стран объединяйтесь!» - особого воодушевления у африканцев не вызвал. Матерых, истинных людоедов на всем их континенте гораздо меньше, чем в Совбезе РФ.

Есть, конечно, вполне сортовые мрази, вроде Мусеевени, (Уганда) который президентичает уже 37 лет лет, Афеверки ( Эритрея ) - 30 лет. Но эти диктаторы и без всякого путина беспредельничают и блаженствуют. Им не нужен «старший брат», который полезет с советами «как пытать, да как сажать». И Афеверки и Мусеевени отлично справляются сами.

Всем же прочим, в путинский «всемирный альянс людоедов» просто не надо.

Все скатилось к попыткам банального публичного подкупа африканцев.

Но! «Щедроты» «белого каннибала» были восприняты иронично. Вожди быстренько оценили истинные масштабы «подарочков», смекнув, что «поражающие воображение» 25 000 тонн зерна - это половинка одного приличного сухогруза.

Вообщем, кремлевский потрошитель опять прилюдно обделался.

Конечно, укрепить имидж посмешища ему удалось, но и то с оговорками.

Путин - рекордно бездарный политик. Он всегда добивается прямо противоположного своим «мечтам и задумкам». «Афропитер» не стал исключением.

Александр Невзоров, t.me

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