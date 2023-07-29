В Минске продается дизайнерская «вау-квартира» 11 29.07.2023, 13:51

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Интерьеры впечатляют.

В Минск Мире появилась яркая дизайнерская студия, которая выглядит так, словно это рендеры или фотографии из интерьерного журнала. На 40 «квадратах» получилось организовать кухню, гостиную и спальное место, пишет realt.by.

Квартира находится в Минск Мире в доме «Монако» по адресу Николы Теслы, 26. До «Ковальской Слободы» 10 минут. Во дворе есть детская площадка, а также площадки для футбола и волейбола. Дом построили в 2022 году, в нем 25 этажей. Квартира находится на 22-м.

Это студия, в которой 45 «квадратов» общей площади, жилые из них 38. Все комнаты, за исключением санузла находятся в одном пространстве, но посмотрите, как квартиру зонировали.

В зоне гостиной стоит диван, журнальный столик, напольная консоль. Продавец говорит, что всю мебель в квартире делали под заказ.

Кухня нежно-розового цвета. Из техники есть встроенный холодильник, духовой шкаф, небольшая варочная панель, посудомоечная машина, вытяжка. В раковине установлен измельчитель отходов. Стоит яркий обеденный стол со стульями.

Кровать ограждена перегородкой, есть выдвижные ящики для хранения. А рядом со спальным местом сделана мягкая стенка.

Санузел в квартире совмещенный. Перегородка в душе из стеклоблоков. Установлен бойлер. Сделаны теплые полы.

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