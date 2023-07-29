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Зеленский прибыл на передовые позиции спецназа под Бахмутом

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  • 29.07.2023, 13:54
  • 3,494
Зеленский прибыл на передовые позиции спецназа под Бахмутом

Видеофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины.

«Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу», - сообщил президент Украины.

Зеленский добавил, что во время встречи он пообщался с украинскими воинами и заслушал доклад командира.

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