Зеленский прибыл на передовые позиции спецназа под Бахмутом

Зеленский прибыл на передовые позиции спецназа под Бахмутом5
- 29.07.2023, 13:54
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Видеофакт.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины.
«Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу», - сообщил президент Украины.
Зеленский добавил, что во время встречи он пообщался с украинскими воинами и заслушал доклад командира.