Концерт Тейлор Свифт в Сиэтле вызвал сейсмическую активность, похожую на землетрясение 6 29.07.2023, 14:25

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Магнитуда в два раза превысила предыдущий рекорд на массовых мероприятиях.

Концерты исполнительницы Тейлор Свифт в Сиэтле 22 и 23 июля вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3, утверждает сейсмолог и профессор геологии Университета Западного Вашингтона Джеки Каплан-Ауэрбах.

По словам Каплан-Ауэрбах, она сравнила данные, полученные в ходе обоих вечеров концертов, и нашла их практически идентичными. Сейсмолог предполагает, что сейсмическая активность была вызвана действиями посетителей концерта или работой звуковых систем.

Сейсмическая активность от шоу Свифт почти в два раза превысила предыдущий рекорд подобных явлений при массовых мероприятиях, установленный в 2011 году во время матча по американскому футболу между командами «Сиэтл Сихокс» в и «Нью-Орлеан Сэйнтс».

Концерты Тейлор Свифт в Сиэтле за два вечера посетили около 144 тысяч человек.

«Сиэтл был действительно одним из моих любимых уик-эндов. Спасибо вам за все. Все аплодисменты, крики, прыжки, танцы, пение во все горло», — написала певица в Instagram.

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