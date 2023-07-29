Спецназ СБУ уничтожил российский «Солнцепек» и 13 танков 3 29.07.2023, 14:36

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Эпичный момент детонации показали на видео.

Спецназовцы Службы безопасности Украины эффективно демилитаризируют российскую оккупационную армию. Защитники страны уничтожают технику и личный состав армии РФ.

В течение недели бойцы утилизировали десятки единиц вражеской техники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Одной из пораженных целей армии РФ стала тяжёлая огнемётная систем «Солнцепек». Спецназовцы СБУ сожгли технику путинской армии с помощью дронов-камикадзе.

Кроме этого, бойцы Службы безопасности утилизировали десятки единиц бронетехники российской оккупационной армии. Воины уничтожили 13 танков разных модификаций, 8 артиллерийских систем и две реактивных системы залпового огня.

Также захватчики лишились двух систем противовоздушной обороны и трех станций радиоэлектронной борьбы. Спецназовцы СБУ сожгли 11 бронированных авто и 32 единицы автомобильной техники армии РФ. Оккупанты также потеряли комплекс видеонаблюдения, 28 оборонительных сооружений и 4 огневых позиции.

Бойцы СБУ во взаимодействии с побратимами-артиллеристами ВСУ «намолотили» 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей.

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