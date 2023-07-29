«Безумно скучаю по нашим колбасам» 10 29.07.2023, 14:45

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Дизайнер белорусских вышиванок рассказала о переезде и жизни в США.

Анна-Мария Эглит — дизайнер самых горячих вышиванок. Она организовывала модный показ в кукурузном поле, выпускала спортивную коллекцию в национальном стиле. В прошлом году после звонка из милиции дизайнер с мужем быстро собрала вещи и уехала из страны. Правда, путь этот оказался непростым: пара застряла в России из-за мобилизации, попала в тюрьму в Мексике и потратила кучу денег, чтобы доехать до Америки. Обо всех приключениях девушка рассказала «Нашай Ніве» и поделилась личным секретом.

«Позвонили из РУВД — и мы купили ближайшие билеты из Минска»

Шить вышиванки на современный манер Анна-Мария начала в 2016-м. Первые наряды изготавливала дома. А позже закрутилось — стала участвовать в модных показах, взяла швей в помощь.

В 2020-м Анна-Мария поддержала протест. Она выпустила серию футболок в красно-белой гамме с надписями «мара», «свабода», «каханне». А после пыталась заниматься привычным швейным делом.

Дизайнеру и ее мужу силовики позвонили в прошлом году в 20-х числах августа.

«Первому позвонили Вове и пригласили на беседу. Сказали, что нужно просто прийти пообщаться, без объяснений. На следующий день позвонили мне и озвучили похожий текст, но дата, когда мне нужно было прийти, была более поздняя, чем у Вовы. Нам звонили из разных РУВД.

После этих звонков мы поняли, что рисковать свободой не хотим и купили ближайшие билеты из Минска до Петербурга, потому что боялись выезжать через белорусскую границу».

Еще до этих звонков паре пришлось продать две квартиры, чтобы закрыть долги, возникшие из-за проблем с бизнесом мужа. Анна-Мария поставила свое производство на паузу.

«Сильное осознание фатальности ситуации у меня случилось в феврале 2022 года, когда началась война. Я тогда поняла, что так жить больше не могу. Страх с 2020 года за свою жизнь был на грани. Я отключила все новостные ленты и просто две недели плакала.

На сайте у нас стоит система пересчета, все мои вещи привязаны к курсу доллара, и когда мне начали писать клиенты «что с ценами?», а курс тогда очень вырос, я поняла, что премиум-сегмент в условиях войны не выживет. Я запустила огромные скидки для всех, кто мечтал купить одежду моего бренда, но по какой-то причине не успел. Я, как могла, сказала людям спасибо за все эти годы работы и попыталась уйти красиво.

Мне казалось, что у меня забрали весь мой мир. Ведь все 6 лет я сама все строила по маленьким ступенечкам. Ни одного кредита. Я росла открыто у всех на глазах. Все своими силами. Я только прошла пандемию в 2019 году, наш 2020 год… Мы готовились открывать магазин и обсуждали это еще в конце 2021 года. Но на кону стояла наша свобода, и, естественно, пришлось сделать выбор».

«В России объехали границы от Финляндии до Казахстана»

Пара добралась в Россию, а вот выехать через границу дальше оказалось проблемой. В выезде на пограничных пунктах им отказывали, ссылаясь на решение белорусских органов. Пара застряла в России почти на два месяца.

«После первой неудачной попытки пересечения границы в Эстонию мы поняли, что правильно сделали, что не поехали через белорусскую границу. Там скорее всего нас бы сразу взяли под стражу. В России мы объехали почти все доступные границы от Финляндии до Казахстана (пара пыталась уехать также через Грузию и Латвию. — НН).

Попали в ужасные финансовые расходы, застали мобилизацию и остались во Владикавказе, пока не решился вопрос с мобилизацией».

Выехать в Европу им удалось с помощью фонда «Байсол».

Пара решила двигаться дальше — в Штаты. Дизайнер объясняет, почему:

«В Европе, скажу честно, мы побоялись оставаться. Постоянно меняется отношение к белорусам. Сегодня мы желанные гости, завтра нас могут отправить из страны. Все это происходит на фоне войны в Украине и на фоне соучастия белорусского режима в этой войне. Поэтому решение ехать именно в США исходило из соображений безопасности».

«Легла возле вонючей леди и завернулась в фольгу»

На пути к Штатам пара побывала в Испании, Доминикане и Мексике. В Мексике они провели два месяца в ожидании возможности перейти границу с Америкой.

Попасть в США через Мексику можно без американской визы по гуманитарному паролю. Как это работает? Собираются доказательства преследования, нанимается адвокат для ведения кейса, ищется поручитель в Америке (он обязуется обеспечить ваше проживание на первое время). С переездом границы помогают благотворительные фонды.

Встречу на границе Тихуаны и Сан-Диего (первый город в Мексике, второй — в США) паре назначили на 11 декабря 2022 года. Они прилетели в Тихуану за пару дней до перехода границы, хотели посмотреть китов. Но в аэропорту их задержали.

«Мы просто выходили из него, и сотрудники миграционной службы попросили наши паспорта. Отвели в сторону и после этого отвезли в тюрьму. При том, что у нас были действующие шенгенские визы и срок легального пребывания в Мексике заканчивался только через два месяца.

Фонд, с которым мы связались, как мы поняли, предоставил списки прибывающих. Ведь многие, кто сидел с нами в камере, должны были переходить границу через этот же фонд».

В тюрьме, когда Владимир спросил, за что их задержали, один из сотрудников ответил, что это для их безопасности и утром их отпустят. Но белорусов продержали в тюрьме три дня.

Примерно сотня мужчин, грязные матрасы на полу и отсутствие окон — такой описал свою камеру Владимир.

Анна-Мария была в соседней.

«Я легла возле воняющей леди, завернулась в фольгу и ясно дала ей понять, что если она будет спихивать меня с матраса, я тоже могу это сделать. Кстати, истории с Окрестина не прошли мимо и я понимала, как надо вести себя, чтобы выжить среди 50 женщин», — вспоминает она.

Кормили хорошо: тунец, овощи, фрукты. Но отношение было ужасное, делится Анна-Мария. Уточняет, что их не били, но не дали сразу позвонить адвокату, не хотели отдавать ей таблетки, обходились уничижительно.

В результате белорусам и некоторым другим задержанным предложили купить билеты до Канкуна или Мехико-Сити, восстановить сотруднику тюрьмы подтверждение и ждать вылета. Анна-Мария с мужем взяли билеты на вечер следующего дня. При посадке на самолет им вручили бумагу о депортации в течение 20 дней и запрете на въезд в Нижнюю Калифорнию.

Чтобы выйти, по словам Владимира, пришлось также заплатить взятку начальнику смены — по тысяче долларов за каждого.

Позже с помощью местного юриста белорусы смогли добиться, чтобы сняли обязанность покинуть страну. И через американского адвоката связались с другим благотворительным христианским фондом.

Новую дату перехода границы паре назначили на 11 января — в городе Матаморос. Рядом с ним — город Браунсвилл, штат Техас.

«Границу США мы прошли примерно за три часа, получили все документы и поехали уже в легальном статусе дальше».

За 5 месяцев переездов (столько занял путь из Беларуси до США) пара потратила около 40 тысяч долларов — на билеты, жилье, еду, услуги юристов (на консультации по переходу границы и рассмотрение документов по кейсу ушло около $2 000) и другие расходы. Такая большая сумма вышла, так как белорусы пробовали разные способы выехать из России и нарывались на мошенников, которые обещали помощь.

«Безумно скучаю по нашим колбасам»

Нью-Йорк дизайнер с мужем выбрала, так как оттуда их поручитель — это основная причина.

«Но мы очень полюбили этот город. Он не похож ни на какой другой. При этом разговаривают здесь на всех языках мира, наверное. Ну и чувствуем себя здесь максимально защищенными», — делится Анна-Мария.

По ее наблюдениям, на месяц комфортной жизни в Нью-Йорке нужно минимум $5 000, а на семью — около $10 000. Пара с помощью друзей сняла квартиру в этом городе. Вместе с ними из Беларуси в США переехали также брат Анны-Марии и бизнес-партнер Владимира.

За время в Штатах дизайнера поразило отношение к людям.

«Я бы никогда не подумала, что в новой стране, пока я не получила еще все документы, мне будут оказывать столько помощи. Кроме работы, здесь есть свои подводные камни и нюансы. Если хватит сил на первые полгода-год трудностей, то все здесь можно настроить для полноценной жизни достаточно быстро», — считает она.

Но признается, что переключиться на английский язык сложно.

«Я со своим немецким пока страдаю, но здесь много бесплатных школ, все можно выучить, главное желание. Безумно скучаю по нашим колбасам, — смеется. — Никогда бы не подумала, в Минске покупали их очень редко, а тут иногда до слез хочется.

Спасают славянские магазины с привычной для нас продукцией — первое время постоянно там покупали продукты, видимо на стрессе, наша еда очень помогала с адаптацией. Но это состояние длилось недолго, и мы уже закупаемся в американских магазинах и едим местную еду».

Продукты в американских магазинах дизайнеру нравятся. Особенно она хвалит молочку.

«До первого УЗИ не верила, что я в положении»

Пара подалась на убежище в США. Пока ждет официального разрешения на работу. Муж работает онлайн в сфере диджитал-маркетинга на европейский рынок. Дизайнер иногда проводила занятия по шитью для детей.

Свой бренд Анна-Мария пока не перезапускала — на то есть важная причина.

«Сейчас я в волшебном положении: жду ребенка. Мы с Вовой в Минске часто обсуждали пополнение, но последние два года были такими стрессовыми, что времени на жизнь, не говоря уже о ребенке, не было.

Я сейчас в самом счастливом состоянии. Наконец-то чувствую себя в безопасности. Это мой первый малыш, и я хочу 200% времени отдать беременности, рождению и кормлению Тучки (мы так называем малыша, потому что пол ребенка решили узнать через гендер-пати — здесь это привычное дело).

Скажу честно, я до первого УЗИ не верила, что я в положении, думала, гормоны, потому что устала от переезда, я очень много спала, хотя чувствовала себя прекрасно.

Если бы волшебство и ребенок случились с нами в Минске, я бы не смогла быть с Тучкой на 100% времени и постоянно бы уделяла его работе, платьям и клиентам. А так как мы проделали такой путь, потеряли многое и строим сейчас все с нуля — я искренне хочу побыть мамой. Меня вдохновляет мой спокойный ритм жизни. Я хочу подарить это счастье, накопленное во мне, ребенку. А уже потом с удовольствием восстановлю бренд».

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