Очередной прокол российских пропагандистов 1 Telegram-канал «Вольнодумец»

29.07.2023, 14:50

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ФСБ хотела похвастаться своей «работой», но устроила сеанс саморазоблачения.

А партизанское движение в тылу российских войск в Донецкой области и на юге Украины есть.

В «ДНР» хотели похвастаться работой ФСБ и других российских спецслужб, бездельничающих в тылу, но сами того не желая подтвердили «наличие мощного и хорошо вооруженного партизанского движения Украины в тылу российских войск».

Согласно их информации «Росгвардия и военная контрразведка обнаружили в «ДНР» шесть тайников украинских националистов с оружием и боеприпасами. Оттуда изъяты пулемет, переносной зенитный ракетный комплекс, гранатометы, ручной пехотный огнемет, ручные гранаты, пистолет и более 15 тыс. патронов.

За последний месяц росгвардейцы изъяли из подобных тайников в регионе более 50 тыс. боеприпасов, 16 единиц стрелкового оружия, 10 ручных противотанковых гранатометов, 589 снарядов, 38 мин, 279 гранат, два огнемета, более 37 кг взрывчатых веществ и два СВУ».

Судя по количеству вооружения и боеприпасов ими можно вооружить две роты с артустановками. Если СЛЕДАКИ за месяц выявили такой арсенал оружия в тылу российских войск, то сколько же его еще не выявлено?

Выходит, в тылу российских войск активно действует украинское подполье? Тогда где задержанные подпольщики? Или их нет? Тогда, чье оружие изъяли? Вот тут бы Следственному комитетету РФ разобраться: где, когда, кем, у кого, при каких обстоятельствах были обнаружены эти арсеналы? Ну и проверить номера оружия и маркировку боеприпасов? Не из российских ли складов?

Ясно, что феэсбешные бездельники в тылу попытались оправдать свое существование липовыми отчетами, рассчитанными на зазомбированное население. Вот и придумали «изъятые арсеналы оружия».

А партизанское движение в тылу российских войск в Донецкой области и на юге Украины есть. О результатах его работы мы узнаем в сводках Генштаба о количестве уничтоженных нефтебаз, складов БК, военной техники, мест дислокации и передвижения российских войск. Эти и другие данные сами по себе ниоткуда не берутся. За ними стоят не только военные разведчики, но и сотни украинских патриотов, рискующих каждый день своей жизнью ради нашей Победы!

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