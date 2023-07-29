Политолог: Стало понятно, из-за чего Польша полностью закроет границу с Беларусью

Политолог: Стало понятно, из-за чего Польша полностью закроет границу с Беларусью3
- 29.07.2023, 15:14
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Точки над «i» в провокации белорусских властей расставлены.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что в Беларуси группа наемников из ЧВК «Вагнер» выдвинулась к Сувалкскому коридору.
Историк и политолог Александр Фридман прокомментировал этот факт:
— Переброска 100 «вагнеровцев» в сторону Сувалкского коридора, о которой заявил Моравецкий, и есть та самая провокация, которая может привести к закрытию границы.
Ранее сообщалось, что Польша не исключает полного закрытия границы с Беларусью.