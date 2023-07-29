У Скабеевой попытались нелепо оправдаться за поражение войск РФ в Старомайорском 1 29.07.2023, 15:21

5,014

Новость стала громом среди ясного неба для россиян.

Несмотря на череду поражений и огромные потери российской оккупационной армии кремлевские пропагандисты продолжают рассказывать, что у РФ все «под контролем». Также рупоры Кремля пытаются оправдаться за поражение в населенном пункте Старомайорское.

Более того, потери своих позиций пропагандисты абсурдно называют «неуспешным» контрнаступлением ВСУ. Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram, передает obozrevatel.com.

Пропагандистка Ольга Скабеева пожаловалась, что на фоне легенд о якобы «провальном» контрнаступлении Вооруженных сил Украины новость о потере оккупантами Старомайорского стала громом среди ясного неба для россиян.

Один из главарей террористической организации "ДНР" Ян Гагин заявил, что на самом деле потери позиция российскими войсками якобы ничего не значат. Также военный преступник соврал, что оккупанты якобы тоже продвигаются вперед на этом участке фронта.

«Что касается этого населенного пункта, да, действительно, противник подошел к населенному пункту и закрепился на его окраине. Но такая картина по всей линии фронта, есть подобное движение. Я бы это назвал дыхание фронта. Какие-то 100 метров туда или обратно. То, что противник закрепился на окраине этого населенного пункта по большому счету ни о чем не говорит», – выдал оккупант.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступательной операции освободили от российских оккупантов село Старомайорское Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Анна Маляр уже подтвердили освобождение этого населенного пункта.