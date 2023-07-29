В Беларуси пропали жизненно важные лекарства 29.07.2023, 15:28

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Их назначают для лечения самого распространенного типа онкологии.

В Беларуси пропадают гормональные лекарства от рака молочной железы.

«У матери онкология, а лекарств, которые она применяет, больше нет. Пришлось в Польше искать и передавать», — жалуется «Еврорадио» минчанка.

И действительно, в Беларуси сейчас тяжело найти сразу несколько препаратов, которые назначают при раке молочной железы. «Провера» (медроксипрогестерон) доступна в 10 аптеках на всю страну. «Фазлодекса» (фулвестрант) в Беларуси осталось три упаковки. «Фарестона» (торемифен) вообще нет с декабря 2022-го.

Все эти препараты — гормональные. Они нужны для лечения самого распространенного типа рака молочной железы.

Гормональная терапия — менее агрессивная

Онколог-маммолог Дмитрий Микулич объясняет базу: у рака молочной железы есть несколько типов. В зависимости от типа врачи выбирают стратегию лечения.

«Наиболее распространенным типом рака молочной железы считается гормон-рецептор положительный и HER2-отрицательный. Частота — более чем две трети от всех случаев, — говорит он. — Именно для пациентов с таким типом рака основным видом лечения является гормональное».

Онкомаммолог: То, что угрожает жизни, чаще всего не болит

Доктор добавляет: задача медиков — не только максимально увеличить продолжительность жизни, но и сохранить ее качество. Гормональная терапия менее агрессивная, чем химиотерапия, и ее можно продолжать длительно. Конечно, это более предпочтительный вариант и по сравнению с операцией.

Немаловажная деталь: пациенты получают выписанные лекарства бесплатно.

«Что касается конкретных препаратов: торемифен, он же «Фарестон», в белорусские стандарты лечения не включен. Он используется в мире, мы знаем, что это классный препарат и его можно назначать при рекомендации консилиума, но в Беларуси он не так распространен.

Фулвестрант — действительно хороший препарат, который показал свою эффективность, особенно в комбинациях. Если он действительно пропал, это нехорошо, потому что он повышает выживаемость и качество жизни, при этом переносится легче. Медроксипрогестерон тоже хороший, но это не препарат первой линии. При этом он используется еще и при раке репродуктивной системы», — уточняет доктор.

«Хотелось бы, чтобы были в арсенале врачей»

Дмитрий Микулич объясняет: чаще всего начинают лечение с тамоксифена (для пациенток до менопаузы) и ингибиторов ароматазы (после менопаузы). И то, и другое в наличии есть, хотя тот же тамоксифен можно встретить не во всех районах.

А препараты, упомянутые выше, используют, когда онкология продолжает прогрессировать на «первой линии".

— Это не такое большое количество пациентов, но, конечно, хотелось бы, чтобы в арсенале онкологов был выбор. Для нас важна жизнь каждого пациента. Чиновники, может, думают количеством, но мы — нет. Или, допустим, девушка, у которой болеет мама, а нужного препарата нет. И для нее это тоже огромная проблема.

Отсутствие препаратов, которые достаточно давно на рынке, — это проблема. Подобное случалось и когда я работал в Беларуси, тогда как-то справлялись с этим.

Как продолжится лечение пациенток, которые принимали эти препараты? Дмитрий Микулич говорит, что всегда о терапии онкобольных решения принимаются не одним врачом, а консилиумом специалистов разного профиля, так как заболевание сложное и системное. Медики могут пытаться использовать доступные сейчас лекарства или, что зависит от огромного числа факторов, прибегнуть к другим методам — химиотерапии или хирургическому вмешательству.

Почему пропали лекарства?

Препараты для лечения рака молочной железы — далеко не единственные, которые пропали в последнее время из белорусских аптек. Кто-то не может найти нужные таблетки от давления, есть перебои и с препаратами от гепатита С, и с другими.

Причины разные. В случае с гепатитом С, например, — в недостаточной закупке Минздравом. У каких-то лекарств заканчивается регистрация (но это не случай перечисленных выше препаратов для страдающих от онкологии). А где-то решение об уходе принимает сам производитель.

Из трех зарубежных фармкомпаний, которые производят упомянутые лекарства от рака молочной железы, на запрос Еврорадио ответили только в одной.

— Наше присутствие в Беларуси было уже ограниченным до войны [начала полномасштабного вторжения России в Украину. — Еврорадио], — ответила вице-президент финской корпорации Orion Терхи Ормио. — После ее начала мы остановили все поставки дистрибьюторам. Мы советуем пациентам проконсультироваться со своими лечащими врачами для организации лечения.

Что может (и должно) сделать государство в таких случаях: если не получается убедить производителя жизненно необходимых лекарств остаться в стране, нужно искать альтернативных производителей. Ведь на кону жизни людей. А нужные препараты производят не только в Евросоюзе.

Но даже если Минздрав и занимается поисками, результатов пока нет. Пациентки остаются без нужной терапии и сталкиваются с необходимостью более агрессивных методов лечения.

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