Пионтковский: Унизительное поражение Путина – лучший способ предотвратить любые авантюры китайцев 29.07.2023, 15:41

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Война США с Китаем решается сейчас в Украине.

Знаковый политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что победа Украины и унизительное поражение Путина – лучший способ предотвратить любые авантюры китайцев относительно Тайваня.

Такое мнение он высказал в эфире «Еспресо».

«Это ирония истории, но мы все помним знаменитое выступление президента Буша-отца в Верховной Раде Украины в августе 1991 года. Он говорил, чтобы ни в коем случае не объявлять независимость, а то начнется такая смута, гражданская война и так далее. Они придумывают и не знают, какую причину придумать, но сейчас очень резко их спрашивают и американская пресса, и республиканцы в конгрессе: почему вы не даете ATACMS? На что отвечают: вот у нас есть сколько-то штук, нам не хватит. А на что вам не хватит? Если война с Китаем, вам не хватит? Так война с Китаем решается сейчас в Украине. Если Украина одержит победу и нанесет унизительное поражение Путину - это лучший способ предотвратить любые авантюры китайцев. И они уже никогда не полезут», – сказал политолог.

Андрей Пионтковский заметил, что если Украина не выдержит или ей навяжут какой-нибудь позорный мир, тогда ждите через 2 месяца атаки Китая на Тайвань, потому что у Пекина будет уверенность.

«А когда немцы говорят, что вот Зеленский сказал о необходимости 50 «патриотов». Конечно, нужно 50 «патриотов», два-три – это только на Киев. А в Одессе, Харькове? Так немцы ему ответили: у нас в Германии всего 30. А зачем вам понадобятся вот эти 30? Украина же сейчас защищает вас. Отправьте все эти 30, чтобы Украина одержала такую победу над Россией, чтобы вам никогда в будущей истории не понадобилась противовоздушная оборона», - подчеркнул Пионтковский.

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