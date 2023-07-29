Грибницы работают на максимум: Гродненскую область завалило лисичками 29.07.2023, 15:49

Белорусские грибники похвалились «уловами» из леса.

Первые лисички появились под Гродно еще в 20-х числах июля. Но тогда это было так, баловство — себе пожарить, может, родню угостить. Однако минуло всего ничего — и леса «покрылись» этими грибами (правда, чудо явления лисичек могут зафиксировать только те, у кого глаза специально настроены на грибы, остальным приходится находить чудо-продукт на рынках или покупать на трассах).

Как пишет onliner.by, материализацию лисичек в промышленных масштабах отметили участники телеграм-канала «Грибы Беларуси».

«На Гродзеншчыне лісічкі пайшлі, фотаздымак з групы у вайберы — „Деревенские продукты Гродно“. Ужо парадкам аб'яў аб продажы лісічак», — написал пользователь под ником Karl Doom.

Ведра на фото не дают усомниться: грибницы работают на максимум. Сами лисички как на подбор: яркие, упругие, чистые. Хватай да на сковородку. За сколько же сейчас продают «лесное золото» местные? На прошлой неделе на Комаровке за килограмм лисичек просили 33—35 рублей.

В Гродно совсем другой порядок цифр. Килограмм прекрасных грибочков можно отхватить за 13—14 рублей. Но не все продавцы считают в килограммах, некоторые предпочитают литры. Так, кто-то за литровую баночку просит 5 рублей, за три литра, соответственно, 15. 10-литровое ведро (без ведра) отдадут за 50 рублей (некоторые надеются продать тот же объем за сто рублей).

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