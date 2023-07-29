Немецкие политики призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus 2 29.07.2023, 16:16

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На вооружении Бундесвера имеется 600 Taurus.

Немецкие политики от оппозиции и коалиционной партии призвали правительство поставить Украине крылатые ракеты.

Об этом сообщает DW.

Берлин должен «немедленно» предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, заявил депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Он отметил, что на вооружении Бундесвера имеется 600 Taurus, из которых около 450 не готовы к применению в боевых действиях, но могут быть модернизированы компанией MBDA и подготовлены к отправке в Украину.

В свою очередь эксперт Свободной демократической партии (СДП), входящей в правящую коалицию, Маркус Фабер напомнил, что Вооруженные силы Украины успешно применяют поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow. По его словам, это свидетельствует о важности такого типа вооружений для Украины, которая обороняется от российского полномасштабного вторжения.

Предоставить ВСУ Taurus призвал и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, попросив «на этот раз сократить дискуссионную часть и тем самым спасти человеческие жизни», напомнив о долгих дебатах в Германии о предоставлении других вооружений, в частности танков Leopard.

Впрочем, министерство обороны Германии подтвердило свой отказ от поставок Украине ракет. Представительница министерства указала изданию на заявление министра обороны страны Бориса Писториуса, который дал четко понять, что поставок Taurus ВСУ не будет.

В конце мая Украина обратилась к правительству Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus с дальностью действия до 500 километров.

В то же время Франция и Великобритания решили предоставить Украине дальнобойные ракеты. Британские Storm Shadow Украина начала применять еще весной.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника. Источники сообщали, что речь идет о дальнобойных ракетах SCALP, поставки которых уже начались.

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