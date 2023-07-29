Муж политзаключенной: Для чего нужна вся эта бюрократия? 1 29.07.2023, 16:41

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Андрей Шарендо

Существует множество способов помочь.

Муж политзаключенной активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панаюск Андрей Шарендо рассказал, какой именно поддержки сегодня не хватает узникам совести. Своими мыслями он поделился с сайтом Charter97.org:

— Сегодня некоторые СМИ и правозащитные инициативы организуют онлайн-марафон.

Организаторы хотят за один день собрать деньги для политзаключенных и их семей. Безусловно, это инициатива очень хорошая, потому что привлекает дополнительное информационное внимание к проблеме политзаключенных и их семей.

Но возникает много вопросов именно по финансовой составляющей данной акции. Помощь будут собирать на один счет, а затем вся сумма донатов будет поделена между полутора десятками разных фондов и инициатив. Многие из перечисленных фондов действительно помогают семьям политических заключенных, но многие названия я вижу впервые. Будет даже создан специальный наблюдательный совет по контролю и распределению собранных денег.

У меня резонно возникает вопрос: для чего нужна вся эта бюрократия? Зачем растворять донаты в фондах, плодить никому не нужную бухгалтерию?

Ведь достаточно просто выбрать сотню-другую семей политзаключенных и распределить сумму донатов между ними.

Я сам состою в нескольких чатах родных политзаключенных и точно знаю, что большинство семей, которые находятся в Беларуси, просто боятся и не могут обратиться за помощью в фонды. Любая утечка информации из фондов, любая сумма денег, перечисленная из-за границы, прослеживается спецслужбами диктатора. Это может привести к тому, что родственники окажутся в тюрьме. К сожалению, такие случаи уже были.

Андрей Шарендо считает, что лучший поддержки политзаключенных — адресная помощь:

— Тех, кто хочет действительно помочь, я призываю найти контакт семьи политзаключенного. Это можно сделать через Telegram-чаты, через социальные сети, можно узнать контакт семьи через правозащитников и журналистов. Лучше, чтобы это была семья политзаключенного, чье имя не так громко звучит в медийном пространстве. И помогайте этой семье напрямую.

Понятно, что перевести наличные деньги в Беларусь сейчас очень сложно, но существует множество других способов помочь. Это может быть оплата продуктов в онлайн-магазине, оплата коммунальных услуг, может быть оплата учебы для детей в школе или в университете, может быть перевод средств на счет политзаключенного в колонии.

И эта помощь должна оказываться не один день в году, а каждый месяц и каждую неделю, каждый день, когда она необходима семье политзаключенного. Адресная помощь — это не только материальная помощь, но еще большая моральная поддержка которая может быть даже важнее. Ведь именно солидарность — это первый шаг к нашей общей победе.

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