«Развлечения повторяются, а то, чем привык заниматься в Европе, там было роскошью» 3 29.07.2023, 17:02

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Как белорус полгода работал в Папуа-Новой Гвинее.

Я несколько лет работал в Gurtam — занимался внедрением продукта, пишет Сергей Говорунов для devby.io. Был COVID, коллеги работали удаленно, и мне показалось, что было бы хорошо оказаться в «традиционной», оффлайн, компании, и получить практический опыт в сфере телематики.

Стал понимать, что постепенно выгораю: из-за релокейта, войны, отношений, наверное, тоже. Вдобавок мне давно хотелось пожить в экзотической стране. Помог случай — и я на полгода отправился в далёкую Папуа-Новую Гвинею.

Мой опыт носил исключительно субъективный характер. У меня могло сложиться ошибочное впечатление из-за стресса, который я испытал.

«Здесь будто выкручена экспозиция»

В Папуа-Новой Гвинее живет около 10 млн. человек, по-английски там слабо говорят, хотя это официальный язык (Папуа—Новая Гвинея была британской колонией). В основном общаются на ток-пиксин — смеси английского и местных языков.

Первое впечатление от страны: жарко, всё ослепленно солнцем, будто выкручена экспозиция. Много мусора, нет архитектурного единства. Многое тогда было непонятно. У местных своеобразные черты лица, они невысокие, от них сильно пахнет (в домах часто нет канализации).

Там чувствуется сильная классовость. Например, бедные постоянно грызут или жуют бетельнат (психоактивный орех) с лаймовым порошком. К 30 годам у них развивается фиброз гортани, у многих оранжевые губы и битые зубы.

Есть среди местных и богатые люди, у которых бизнес направлен на экспатов.

У папуасов очень маленькие радости: отдохнуть, выпить пива, поиграть в регби. В таких странах интернет дорогой и не каждый может себе позволить. Поэтому многие ходят с кнопочными телефонами.

Просили контакты даже белорусских сантехников

В Папуа-Новой Гвинее много экспатов. Обычно они работают для крупных международных корпораций, например, Heineken, ExxonMobil. Там не хватает образованных людей. А деньги в стране есть — добывается газ, алмазы, золото, пальмовое масло, каучук, какао-бобы. Поэтому активно ищут сотрудников.

Меня неоднократно спрашивали, есть ли у меня знакомые из Беларуси инженеры, системные администраторы и даже сантехники. Там могут построить отель с невероятной отделкой, но при этом с ужасным качеством монтажных работ, что приводит к огромным издержкам.

Просто так на работу в Папуа, например, через LinkedIn, не попадешь, нужны знакомства. IT-специалисты очень востребованы.

Программистов тут очень мало. Рейты чуть больше, чем в Европе и США. Обычно ищут специалистов высокого уровня. Если переезжаете с семьёй на работу в большой корпорации, то вашим детям оплатят школу.

В Папуа сложно с хорошим образованием. Много школ от протестантских общин. Единственный социальный лифт для местных — попасть на работу в местный аналог «Газпрома». Даже поехать на заработки нет шансов. Очень дорогие для местных реалий билеты, сложно получить визу.

Сложилось впечатление, что папуасы не очень мотивированы что-то менять, учить новое. Я хотел помочь своему охраннику, который умел читать и писать по-английски, записал на свой старый телефон несколько книг. Но через неделю он начал смотреть фильмы вместо чтения, а ещё через неделю просто потерял телефон.

С другой стороны, там были и адекватные люди, которые понимали, что чрезмерное употребление бетелната, пива и сигарет — это вредно и разрушительно. Занимались как правило каким-нибудь мелким бизнесом, преимущественно в сельском хозяйстве например, экспорт кофе, культивация деревьев.

«С этой страной получше справлюсь»

На одной из выставок, куда я попал от Gurtam, увидел нашего давнего партнёра из Папуа-Новой Гвинеи. Мы разговорились, и он предложил мне работу.

Выслал необходимые документы, скан паспорта, они купили билеты, и я поехал в Папуа-Новую Гвинею на полгода. Путь занял 36 часов! Летел по маршруту Варшава — Доха — Манила — Порт-Морсби.

Перед переездом никак особенно не готовился. Посмотрел только ролик Варламова и подумал: «Ну я с этой страной получше справлюсь».

Белорусам в Папуа-Новую Гвинею нужна виза (может быть электронная). Работодатель полностью занимался моими документами. Вначале у меня была виза на месяц, потом ее продлили, в итоге заменив на рабочий ВНЖ на 3 года.

Я и постоянно работал, и постоянно отдыхал

Компания, в которая я работал, занимается внедрением GPS-мониторинга. Клиенты: логистические, охранные и горнодобывающие компании. Мониторили самосвалы, грузовики, личный транспорт сотрудников.

Папуа-Новая Гвинея — опасная страна. Нужно постоянно следить за всеми автомобилями — высок шанс, что ограбят или нападут на водителя. В каждой машине есть аварийная кнопка. Если что-то случается, в центр мониторинга поступает уведомление и команда выдвигается на место происшествия. В большинстве автомобилей в стране установлена мониторинговая система.

Мне звали на должность управляющего. И занимался я практически всем. Были очень нечёткие границы между работой и личным временем. Я и постоянно работал, и постоянно отдыхал. Занимался управлением: описывал и оптимизировал процессы, оцифровывал документацию. Настраивал софт. Участвовал в соревнованиях по картингу, настраивал как инженер картинг для своего босса. Участвовал в благотворительных ивентах как маркетолог.

Всё обеспечивала компания

Компания давала мне всё — легализацию, работу, квартиру, машину и безопасность. Я там был как социальный ребенок. Обязанностей было много, круг знакомств и развлечений — органичен. Уже через три недели становится все становится понятно. Развлечения повторяются, а то, чем привык заниматься в Европе — ездить на велосипеде, встречаться с друзьями — там было роскошью.

Так почему же я оставался там? Меня задержали Папуа-Новой Гвинее обещания со стороны управляющих, практический опыт, ответственность перед клиентами и изменения, которые я инициировал.

Соревнования по картингу приносило много радости, а катание на мотоцикле в незнакомой стране, где окружение говорит, что это опасно и к ничему хорошему не приведет — давало столько счастья, что все остальное казалось чем-то временным.

4 тысячи кандидатов на выборах и драки район на район

Местные очень необязательные — вечное завтра, и в работе и в личных отношениях. Вот пример: я хотел стать пилотом, показалось, что это будет очень просто сделать. По удачным стечениям обстоятельств познакомился с владельцем вертолетной компании. Договорились обучаться вместе, но всё затянулось и не было света в конце туннеля.

Помешали выборы! Там странная система: чуть ли не 4 тысячи кандидатов. Каждая община выдвигает свои кандидатуры. Всему этому сопутствуют драки, столкновения. Вдобавок там были внутренние вещи, якобы текущий премьер дал взятку, были разбирательства, и даже убийства.

Я играл в футбол, кто-то дал мяч не так — и всё, начинаются драки на 50 человек. Там до сих пор популярны драки район на район, кидаются камнями. У одного из моих охранников был лук с отравленными стрелами. У экспатов всегда есть огнестрельное оружие. Много наркотиков, жара, нетерпимость, низкий уровень жизни. Чувствуется нереализованная энергия и неудовлетворенность жизнью.

Нормально иметь по 8-12 детей. Высокая смертность: много ДТП (ездят пьяные). Вообще, местные могут часами стоять около дороги и ждать, пока кто-то разобьётся. Это повод всё забрать из машины и разжиться. Мне казалось, что папуасы сами создают импровизированные блокпосты! Нужно заплатить, чтобы они убрали дерево, которое они сами же кинули.

У многих местных были постоянно покусанные ноги, из-за высокой влажности раны плохо заживают. Змеи часто кусают.

Медицина платная, в клиниках работают филиппинцы и китайцы. Филиппинцев там как средний класс, ездят в Папуа на заработки — получают 1000 долларов + еда и жильё.

Приём у врача стоит 100 долларов. У местных же нет доступа к медицине.

На рынок ходишь с охранником, местные живут в лачугах

Цены очень высокие, если хочешь поддержать европейский уровень жизни. Продукты в магазинах в 2 — 6 раз дороже, чем в Польше. Есть рынки для местных. Туда нужно идти с охранником — могут ограбить. И там такие ужасные продукты — рыба выловленная из грязного залива, фрукты, рис. Вообще, в Папуа-Новой Гвинее люди выживают. Видел детей со вздутыми животами.

В стране довольно плохо с экологией. Мусор не перерабатывают, а сжигают, из-за этого в низинах сильный смог. Белые живут на холмах, а внизу, где местные, — смог, сложно дышать. Плюс зачем-то палят траву, и стоял токсичный запах. Вдобавок нереальная жара — всегда минимум +30.

Местные жители живут вне любых экономических отношений — так мало зарабатывают, что ничего не могут купить. Занимаются земледелием или бартером, ловят рыбу. Так и выживают. Даже нормальных домов нет, всё строится из жестяных листов. А в деревнях вообще живут в деревянных лачугах на сваях.

Я увидел, как образованные люди, которые у себя дома проповедуют сортировку мусора, на островах закрывают глаза на различные экологические преступления местных (и свои тоже).

Дорога домой в Европу

Я начал замечать, что предлагаемые мной изменения не находят отклика у моего босса, который был часто занят картингом и развлечениями.

Проделанная работа не поощрялась. Мне обещали одно, а я получил другое. Все это было переплетено с внутренними конфликтами в компании, порой не понимал, что к чему.

Мы договаривались: если мне не понравится, то я возвращаюсь обратно в Варшаву. Так и произошло. А позже меня пригласили работать в Танзании. Но об этом в другой раз.

Плюсы жизни в Папуа-Новой Гвинее:

Возможность познать себя, взаимодействовать в некомфортных условиях с неизвестными людьми;

Пожить в другой реальности как в игре Far Cry;

Я совершенствовал свой английский язык;

Обзавелся интересными связями;

Мог заниматься картингом;

Исследовать на мотоциклах красивые виды, несмотря на плохие дороги.

Я вынес оттуда бесценный опыт. Научился добиваться своей цели, артикулировать свои потребности. Хотел быть пилотом — прохожу обучение. Много общался с супер-токсичными богатыми людьми, у которых всё есть. Встречал необыкновенных, смелых и позитивных людей — ими вдохновлялся.

Приехав в Европу, я был рад мыть посуду, стоять в очереди, мыть машину — это стал мой выбор. Я как тот Сизиф, у которого отобрали камень, а он по нему скучал.

Теперь не страшно уже терять работу или находить новую. Не так пугает опасность и смерть. Если уж там получилось адаптироваться, то уже находясь в Европе — нет ничего, что могло бы удивить или смутить.

В Папуа всё было совсем по-другому.

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