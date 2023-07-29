Кремлевский дед уже давно «без царя в голове» 4 Сергей Руденко

29.07.2023, 17:13

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Это видит даже Африка.

Двухдневный саммит Россия-Африка, который, по замыслу Кремля, должен был показать величие и авторитет Путина на международной арене, превратился во внешнеполитический пшик Москвы.

Представители 54 стран Африки (среди которых только 17 – лидеры стран) откровенно сказали Путину: пора уже завершать войну в Украине. И этот призыв был направлен именно кремлевскому деду, а не как водится, «обеим сторонам конфликта».

Путин стремился использовать шантаж зерновым соглашением как способ привлечь на свою сторону Африку. Но вышло наоборот. Ибо Африка уже не та, какой она осталась в сознании совка Путина. И это нужно было ему понять уже тогда, когда ЮАР пообещала его арестовать по ордеру МКС на саммите БРИКС в Претории. Но Путин думал, что обещанных им по 35 тыс. т безвозмездного российского зерна на каждую африканскую страну будет достаточно для того, чтобы африканцы хлопали ему в ладоши и одобряли блокаду украинского зерна. Но громких дипломатических оваций не было.

И нейтрального статуса Украины, как он этого хочет, уже не будет. И филиала РПЦ в Украине очень скоро не станет, и пророссийских политических сил, и всего того, что нас как-то бы связывало с Россией.

Для того чтобы это понять, Путину не нужно было у себя собирать саммит с лидерами африканских стран и дарить президенту Зимбабве вертолет. Для этого нужно просто быть адекватным.

Хотя, о чем я? Путин и адекватность – слова-антонимы. Кремлевский дед уже давно, как говорится, «без царя в голове». И Африка это видит.

Сергей Руденко, Facebook

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