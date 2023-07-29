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Нелегалы забросали камнями польские патрули на границе с Беларусью

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  • 29.07.2023, 17:27
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Нелегалы забросали камнями польские патрули на границе с Беларусью

Границы Евросоюза пытались нарушить 197 мигрантов.

За минувшие сутки границу Евросоюза с Беларусью пытались нарушить 197 мигрантов. В Польше зафиксировано 162 таких попытки. Среди иностранцев – граждане Индии, среди которых 9 человек при виде польских патрулей вернулись на белорусскую территорию.

В районе Дубичей Церкевных после пресечения попытки нарушения границы мигранты забросали камнями польские патрули.

На латвийско-белорусской границе задержано 26 человек, на литовско-белорусской – 9.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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