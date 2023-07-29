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Бойцы ВСУ штурмом взяли позицию РФ у Бахмута

  • 29.07.2023, 17:38
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Бойцы ВСУ штурмом взяли позицию РФ у Бахмута

Видео боя.

Взятие позиций оккупационной армии России возле Бахмута показала пресс-служба 3-й Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

По оккупантам работали воины из 3-й роты второго штурмового батальона бригады, передает Цензор.НЕТ.

«Наступление на Бахмуте. Взятие позиций оккупантов. Во время зачистки окопов противник вел обстрел по штурмовым группам. Несмотря на это, бойцы продолжили штурм блиндажей, отбросили врага и смогли закрепиться в отбитых траншеях», - говорится в сообщении бригады.

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