Во сколько этим летом обойдется отдых на воде в Беларуси3
- 29.07.2023, 17:52
Большинство туристических маршрутов рассчитано на любителей активного отдыха.
Беларусь – страна голубых рек и озер с огромным количеством водных туристических маршрутов. Но большинство из них рассчитано на любителей активного отдыха с байдарками, палатками и песнями у костра. Тем, кто хочет отправиться в водный круиз по системе «все включено», придется приложить усилия, чтобы найти подходящее путешествие. Журналисты myfin.by посмотрели, во сколько этим летом обойдется отдых на воде в Беларуси и какие маршруты предлагают туристам.
«Сокровища Полесья»
Восьмидневный тур стартует в Бресте, следующие пункты назначения – Ляховичи, Дубое, Пинск, Туров, Качановичи, Кобрин. После этого судно возвращается обратно. В программе – не только водное путешествие, но и автобусные экскурсии во время стоянок с посещением Беловежской пущи, усадьбы Достоевских в деревне Достоево, Мотольского музея народного творчества, музея «Белорусское полесье», Туровского городища, пасеки в Качановичах, военно-исторического музея в Кобрине.
Стоимость: от 1676 до 4439 рублей на человека, действует система скидок: гражданам Беларуси путешествие обойдется на 5% дешевле. В стоимость включены четырехразовое питание и экскурсии на суше, развлекательная программа на борту теплохода.
Отдельно оплачиваются: трансфер до порта в Бресте, напитки в баре, страховка (обязательна для людей старше 65 лет), одноместное размещение в каюте «Люкс» (100% от стоимости основного места), стирка и глажка одежды.
«Очарование Полесья»
Восьмидневное путешествие из Бреста в Мозырь либо из Мозыря в Брест доступно только в сентябре. Маршрут проходит через Новосады, Кобрин, Ляховичи, Дубое, Пинск, Стахово, Туров, Дорошевичи, Новоселки, Наровлю.
В программе – сухопутные экскурсии в пунктах остановки, в том числе посещение национального парка «Припятский», этнографических и краеведческих музеев, белорусских предприятий.
Стоимость: от 1700 до 4100 рублей на человека, действует система скидок: гражданам Беларуси путешествие обойдется на 5% дешевле. В стоимость включены четырехразовое питание и экскурсии на суше, развлекательная программа на борту теплохода.
Отдельно оплачиваются: трансфер до Бреста или Мозыря, напитки в баре, страховка (обязательна для людей старше 65 лет), одноместное размещение в каюте «Люкс» (100% от стоимости основного места), стирка и глажка одежды.
Водные прогулки на час
Во многих белорусских городах летом можно прокатиться на яхте, теплоходе, катере, катамаране. Есть два варианта – арендовать судно на определенное время или купить билет на рейс, который длится в среднем около часа.
Например, аренда теплохода вместимостью до 40 человек на Комсомольском озере в Минске обойдется от 250 рублей в час, а в Гомеле за судно вместимостью до 45 человек (водная прогулка по реке Сож) просят от 300 рублей в час. Примерно столько же придется выложить за аренду яхты на Минском море. А вот групповые путешествия по заданному маршруту на теплоходах и катерах обойдутся гораздо дешевле.
Комсомольское озеро
Мест для коротких водных прогулок в Минске несколько. Самым популярным является Комсомольское озеро, где можно покататься на теплоходе с 11 до 22 часов в будние дни и с 10 до 22 часов – в выходные. Прогулка рассчитана на 25–30 минут, теплоход отправляется от набережной в парке Победы по мере продажи билетов. По пятницам с 19:00 до 20:00 и по воскресеньям с 18 до 19 часов на теплоходе проходят вечера классической музыки.
В программе – посещение Птичьего острова, острова Комсомольцев и фонтана «Парус».
Стоимость: в будние дни – 10 рублей для взрослых и 5 рублей для детей, в выходные дни – 12 рублей для взрослых и 7 рублей для детей (до 10 лет). Дети до 3 лет, участники ВОВ и инвалиды 1 группы путешествуют бесплатно. Есть скидки для пенсионеров и многодетных семей. Стоимость билетов на вечера классической музыки – 15 рублей для взрослых и 10 рублей для детей.
Свислочь
Это получасовое водное путешествие по Свислочи на катере, который вмещает до 12 человек. Место посадки – набережная на проспекте Победителей возле Дворца спорта. Катер курсирует в будние дни с 11 до 22 часов, в выходные – с 10 до 22 часов. Отправление – по мере продажи билетов. Водное путешествие представляет собой поездку по реке до парка Горького и обратно.
Стоимость: 12 рублей для взрослых и 7 рублей для детей (до 10 лет). Дети до 3 лет, участники ВОВ и инвалиды 1 группы путешествуют бесплатно. Есть скидки для пенсионеров и многодетных семей.
Сож
У жителей и гостей Гомеля есть возможность отправиться в водное путешествие по реке Сож на теплоходе, который швартуется в районе Киевского спуска. Прогулка длится 40 минут на двухпалубном судне, которое курсирует с 15 до 20 часов по будним дням (среда-пятница) и с 12 до 20 часов по выходным. Теплоход «Гомель» отправляется в рейс по мере продажи билетов.
Стоимость: 10 рублей, для детей до 7 лет – бесплатно.
Августовский канал
Одно из самых живописных мест для водных путешествий в Беларуси, но в этом году попасть на теплоход «Ольга Соломова», который обслуживает маршрут, неорганизованным туристам будет проблематично. Судно курсирует между причалом возле деревни Черток и шлюзом «Домбровка», куда можно добраться только на личном транспорте.
Как рассказал представитель команды теплохода, водное путешествие по этому маршруту занимает примерно час, «Ольга Соломова» принимает пассажиров ежедневно с 8 до 20 часов. Однако основные гости теплохода – организованные туристические группы, которые арендуют судно за 420 рублей в час. Если на причале есть туристы, которые не входят в состав группы, а на теплоходе имеются свободные места, их могут принять на борт.
Стоимость: 17 рублей, дети до 5 лет путешествуют бесплатно.
Аналогичный маршрут предлагает теплоход «Неман», который обслуживает как туристические группы, так и отдельных любителей водных прогулок. На предприятии «Гродномелиоводхоз» рассказали, что в будние дни все желающие могут отправиться в плавание в 13:40, информацию о наличии свободных мест в выходные нужно уточнять за несколько дней до поездки. Она состоится при условии, что на борт теплохода поднимется не менее 15 человек.
Стоимость: 15 рублей, дети до 6 лет путешествуют бесплатно.
Западная Двина
Прогулка на теплоходе «Северная столица» для жителей и гостей Витебска. Маршрут стартует в парке Победы, куда судно с пассажирами возвращается через час. Теплоход курсирует только в субботу и воскресенье с 12 до 19 часов. Предварительная продажа билетов не осуществляется, их можно оплатить наличными либо картой на борту теплохода.
Стоимость: 10 рублей, дети до 5 лет путешествуют бесплатно.
Днепр
В Могилеве у всех желающих есть возможность полюбоваться красотами Днепра и Фатинского залива с борта небольшого теплохода. Маршрут стартует и завершается на причале возле гостиницы «Турист». Прогулка длится примерно час, отправиться на нее можно по мере заполнения теплохода по субботам и воскресеньям с 12 до 21 часа.
Организаторы путешествия отмечают, что теплоход «Могилев» вмещает 80 человек, которые могут расположиться как на открытой, так и на закрытой террасе. На борту работает кафе.
Стоимость: 12 рублей для взрослых, 8 рублей для детей от 7 до 14 лет и пенсионеров, дети до 7 лет путешествуют бесплатно.
Мухавец
В Бресте можно покататься на теплоходе с крытой одноярусной надстройкой на палубе, который вмещает более 200 пассажиров. Судно отправляется с набережной Франциска Скорины (спуск в районе фонтана) в будние дни (среда-пятница) в 16:00, 18:00 и 20:00. В субботу и воскресенье добавляется дополнительный рейс на 14:00.
Путешествие рассчитано примерно на 50 минут, билеты можно приобрести только на борту теплохода. Водная прогулка состоится при условии, что теплоход наберет более 25 пассажиров.
Стоимость: 10 рублей для взрослых, 5 рублей для детей и пенсионеров, дети до 5 лет путешествуют бесплатно.
Пина
У жителей и гостей Пинска есть возможность совершить небольшое водное путешествие на одноименном теплоходе, который курсирует по реке Пина со среды по воскресенье включительно с 11 до 20 часов. Путешествие начинается на набережной Ивана Киевца, куда примерно через 40 минут водной прогулки теплоход возвращается.
Для того чтобы путешествие состоялось, на борту теплохода должно быть не менее 30 пассажиров. Билеты можно приобрести на судне во время поездки.
Стоимость: 5 рублей для взрослых, дети до 7 лет путешествуют бесплатно.