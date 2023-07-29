Во сколько этим летом обойдется отдых на воде в Беларуси 3 29.07.2023, 17:52

Большинство туристических маршрутов рассчитано на любителей активного отдыха.

Беларусь – страна голубых рек и озер с огромным количеством водных туристических маршрутов. Но большинство из них рассчитано на любителей активного отдыха с байдарками, палатками и песнями у костра. Тем, кто хочет отправиться в водный круиз по системе «все включено», придется приложить усилия, чтобы найти подходящее путешествие. Журналисты myfin.by посмотрели, во сколько этим летом обойдется отдых на воде в Беларуси и какие маршруты предлагают туристам.

«Сокровища Полесья»

Восьмидневный тур стартует в Бресте, следующие пункты назначения – Ляховичи, Дубое, Пинск, Туров, Качановичи, Кобрин. После этого судно возвращается обратно. В программе – не только водное путешествие, но и автобусные экскурсии во время стоянок с посещением Беловежской пущи, усадьбы Достоевских в деревне Достоево, Мотольского музея народного творчества, музея «Белорусское полесье», Туровского городища, пасеки в Качановичах, военно-исторического музея в Кобрине.

Стоимость: от 1676 до 4439 рублей на человека, действует система скидок: гражданам Беларуси путешествие обойдется на 5% дешевле. В стоимость включены четырехразовое питание и экскурсии на суше, развлекательная программа на борту теплохода.

Отдельно оплачиваются: трансфер до порта в Бресте, напитки в баре, страховка (обязательна для людей старше 65 лет), одноместное размещение в каюте «Люкс» (100% от стоимости основного места), стирка и глажка одежды.

Фото: equatorial.by

«Очарование Полесья»

Восьмидневное путешествие из Бреста в Мозырь либо из Мозыря в Брест доступно только в сентябре. Маршрут проходит через Новосады, Кобрин, Ляховичи, Дубое, Пинск, Стахово, Туров, Дорошевичи, Новоселки, Наровлю.

В программе – сухопутные экскурсии в пунктах остановки, в том числе посещение национального парка «Припятский», этнографических и краеведческих музеев, белорусских предприятий.

Стоимость: от 1700 до 4100 рублей на человека, действует система скидок: гражданам Беларуси путешествие обойдется на 5% дешевле. В стоимость включены четырехразовое питание и экскурсии на суше, развлекательная программа на борту теплохода.

Отдельно оплачиваются: трансфер до Бреста или Мозыря, напитки в баре, страховка (обязательна для людей старше 65 лет), одноместное размещение в каюте «Люкс» (100% от стоимости основного места), стирка и глажка одежды.

Водные прогулки на час

Во многих белорусских городах летом можно прокатиться на яхте, теплоходе, катере, катамаране. Есть два варианта – арендовать судно на определенное время или купить билет на рейс, который длится в среднем около часа.

Например, аренда теплохода вместимостью до 40 человек на Комсомольском озере в Минске обойдется от 250 рублей в час, а в Гомеле за судно вместимостью до 45 человек (водная прогулка по реке Сож) просят от 300 рублей в час. Примерно столько же придется выложить за аренду яхты на Минском море. А вот групповые путешествия по заданному маршруту на теплоходах и катерах обойдутся гораздо дешевле.

Комсомольское озеро

Мест для коротких водных прогулок в Минске несколько. Самым популярным является Комсомольское озеро, где можно покататься на теплоходе с 11 до 22 часов в будние дни и с 10 до 22 часов – в выходные. Прогулка рассчитана на 25–30 минут, теплоход отправляется от набережной в парке Победы по мере продажи билетов. По пятницам с 19:00 до 20:00 и по воскресеньям с 18 до 19 часов на теплоходе проходят вечера классической музыки.

В программе – посещение Птичьего острова, острова Комсомольцев и фонтана «Парус».

Фото: teplohod.by

Стоимость: в будние дни – 10 рублей для взрослых и 5 рублей для детей, в выходные дни – 12 рублей для взрослых и 7 рублей для детей (до 10 лет). Дети до 3 лет, участники ВОВ и инвалиды 1 группы путешествуют бесплатно. Есть скидки для пенсионеров и многодетных семей. Стоимость билетов на вечера классической музыки – 15 рублей для взрослых и 10 рублей для детей.

Свислочь

Это получасовое водное путешествие по Свислочи на катере, который вмещает до 12 человек. Место посадки – набережная на проспекте Победителей возле Дворца спорта. Катер курсирует в будние дни с 11 до 22 часов, в выходные – с 10 до 22 часов. Отправление – по мере продажи билетов. Водное путешествие представляет собой поездку по реке до парка Горького и обратно.

Стоимость: 12 рублей для взрослых и 7 рублей для детей (до 10 лет). Дети до 3 лет, участники ВОВ и инвалиды 1 группы путешествуют бесплатно. Есть скидки для пенсионеров и многодетных семей.

Сож

У жителей и гостей Гомеля есть возможность отправиться в водное путешествие по реке Сож на теплоходе, который швартуется в районе Киевского спуска. Прогулка длится 40 минут на двухпалубном судне, которое курсирует с 15 до 20 часов по будним дням (среда-пятница) и с 12 до 20 часов по выходным. Теплоход «Гомель» отправляется в рейс по мере продажи билетов.

Стоимость: 10 рублей, для детей до 7 лет – бесплатно.

Фото: parohodstvo.by

Августовский канал

Одно из самых живописных мест для водных путешествий в Беларуси, но в этом году попасть на теплоход «Ольга Соломова», который обслуживает маршрут, неорганизованным туристам будет проблематично. Судно курсирует между причалом возле деревни Черток и шлюзом «Домбровка», куда можно добраться только на личном транспорте.

Как рассказал представитель команды теплохода, водное путешествие по этому маршруту занимает примерно час, «Ольга Соломова» принимает пассажиров ежедневно с 8 до 20 часов. Однако основные гости теплохода – организованные туристические группы, которые арендуют судно за 420 рублей в час. Если на причале есть туристы, которые не входят в состав группы, а на теплоходе имеются свободные места, их могут принять на борт.

Стоимость: 17 рублей, дети до 5 лет путешествуют бесплатно.

Фото: mocny.by

Аналогичный маршрут предлагает теплоход «Неман», который обслуживает как туристические группы, так и отдельных любителей водных прогулок. На предприятии «Гродномелиоводхоз» рассказали, что в будние дни все желающие могут отправиться в плавание в 13:40, информацию о наличии свободных мест в выходные нужно уточнять за несколько дней до поездки. Она состоится при условии, что на борт теплохода поднимется не менее 15 человек.

Стоимость: 15 рублей, дети до 6 лет путешествуют бесплатно.

Западная Двина

Прогулка на теплоходе «Северная столица» для жителей и гостей Витебска. Маршрут стартует в парке Победы, куда судно с пассажирами возвращается через час. Теплоход курсирует только в субботу и воскресенье с 12 до 19 часов. Предварительная продажа билетов не осуществляется, их можно оплатить наличными либо картой на борту теплохода.

Стоимость: 10 рублей, дети до 5 лет путешествуют бесплатно.

Днепр

В Могилеве у всех желающих есть возможность полюбоваться красотами Днепра и Фатинского залива с борта небольшого теплохода. Маршрут стартует и завершается на причале возле гостиницы «Турист». Прогулка длится примерно час, отправиться на нее можно по мере заполнения теплохода по субботам и воскресеньям с 12 до 21 часа.

Организаторы путешествия отмечают, что теплоход «Могилев» вмещает 80 человек, которые могут расположиться как на открытой, так и на закрытой террасе. На борту работает кафе.

Стоимость: 12 рублей для взрослых, 8 рублей для детей от 7 до 14 лет и пенсионеров, дети до 7 лет путешествуют бесплатно.

Мухавец

В Бресте можно покататься на теплоходе с крытой одноярусной надстройкой на палубе, который вмещает более 200 пассажиров. Судно отправляется с набережной Франциска Скорины (спуск в районе фонтана) в будние дни (среда-пятница) в 16:00, 18:00 и 20:00. В субботу и воскресенье добавляется дополнительный рейс на 14:00.

Путешествие рассчитано примерно на 50 минут, билеты можно приобрести только на борту теплохода. Водная прогулка состоится при условии, что теплоход наберет более 25 пассажиров.

Стоимость: 10 рублей для взрослых, 5 рублей для детей и пенсионеров, дети до 5 лет путешествуют бесплатно.

Пина

У жителей и гостей Пинска есть возможность совершить небольшое водное путешествие на одноименном теплоходе, который курсирует по реке Пина со среды по воскресенье включительно с 11 до 20 часов. Путешествие начинается на набережной Ивана Киевца, куда примерно через 40 минут водной прогулки теплоход возвращается.

Фото: rivers.by

Для того чтобы путешествие состоялось, на борту теплохода должно быть не менее 30 пассажиров. Билеты можно приобрести на судне во время поездки.

Стоимость: 5 рублей для взрослых, дети до 7 лет путешествуют бесплатно.

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