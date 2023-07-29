Минским очередникам предложили построить квартиры в Ляховичах — в 160 км от столицы 9 29.07.2023, 18:46

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Сколько семей согласились на такой вариант?

Минским очередникам предложили построить квартиры в райцентре Ляховичи — в 160 километрах от столицы. Издание «Точка» выяснило, сколько семей согласились на такой вариант.

В столице в очереди на улучшение жилищных условий стоит более 180 тысяч семей. Квартиры в новостройках в последние годы получают в основном льготники, среди которых самая большая доля — многодетные семьи. Чтобы решить эту проблему, минским очередникам предложили построить квартиры в Ляховичах в Брестской области.

Минчанам предложили жилье по договору долевого строительства в 60-квартирном пятиэтажном доме с лифтом. Стоимость 1 м2 — 1 763,62 рубля (без отделки) и 1 949,09 рубля (с отделкой).

Подавать заявления по месту жительства минчане могли до 16 июля.

Сколько же минских семей решило обзавестись квартирой в городке на окраине Полесья?

«Пока документов дольщиков из Минска у нас нету. А собираются ли они, или нет — я не знаю. С пакетом документов через „одно окно“ никто не обращался, — это я могу сказать стопроцентно», — ответила сотрудница отдела архитектуры и градостроительства Ляховичского райисполкома.

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