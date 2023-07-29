Закон распила 1 Александр Невзоров

29.07.2023, 19:03

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Расслабленной, трусливой и безразличной России нужен «допинг».

Да, Дронов и его песни - это уже совсем чистый «боевой гитлеризм». Форма, содержание, название - дословно и буквально копируют «гимны III рейха».

Расслабленной, трусливой и безразличной России нужен «допинг». В том числе и вокальный, чтобы форматировать совсем слабые мозги подростков от 12 до 60 лет.

Этот «допинг» другим быть и не может.

Все его формы изобретены и обкатаны в Германии 1936 -1945 гг.

Изготавливая своего «дронова» - Кремлю оставалось лишь следовать гитлеровской рецептуре.

Она проста. Нужен паренек с арийской мордашкой и пронзительным тенором, два квадратных метра черной кожи, дрыгающий «музон» и набор патриотических кричалок.

Такой набор отлично «заходит» любой черни, хоть германской в 1936-ом году, хоть российской в 2023-м.

Все бы ничего, но, штук пять «дроновых» явно «распилили» и украли. А чтобы такая форма пропаганды реально рихтовала мозги, «дроновых» должно быть значительно больше.

Один «дронов» не способен поднять градус расизма и фанатизма до нужных Кремлю значений.

Он теряется в мире спившихся мумий путинской эстрады.

Сделать «дроновых» очень легко.

Это простой, дешевый в изготовлении продукт. Можно быть уверенным, что планировалась целая плеяда таких мальчиков, но сработал «закон распила».

Александр Невзоров, Telegram

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