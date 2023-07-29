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Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки спортсменам из Беларуси

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  • 29.07.2023, 19:16
  • 1,692
Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки спортсменам из Беларуси

Независимо от того, под каким флагом они выступают.

Федерация шахмат Украины опубликовала заявление, в котором рекомендовала участникам международных соревнований «воздержаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают». Такая рекомендация появилась на странице Федерации в Facebook.

Украинским шахматистам также посоветовали не фотографироваться с российскими и белорусскими спортсменами, избегать с ними общения и в целом «воздержаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины».

В списке рекомендаций указано следующее:

1. Воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают.

2. Избегать совместных фото- и видеосъемок с представителями России и Беларуси.

3. Избегать разговоров с представителями страны-агрессора путем, не предусмотренным правилами шахмат.

Ранее в мире спорта разгорелся скандал вокруг украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которая отказалась после поединка пожать руку сопернице из России Анне Смирновой. За такие действия (которые формально нарушают регламент) Харлан сначала дисквалифицировали с чемпионата мира в Милане, но потом дисквалификацию отменили и позволили ей продолжить выступления на турнире.

После этого Международная федерация фехтования отменила обязательное рукопожатие после поединков.

Также Международный олимпийский комитет пообещал Ольге Харлан дополнительную квоту для участия в Олимпийских играх-2024.

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