Гибель 53 украинских пленных в Еленовке: воспоминания очевидца 3 29.07.2023, 19:23

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Россияне заранее готовили военное преступление.

Год назад, в ночь на 29 июля 2022 года, был нанесен ракетный удар по колонии в поселке Еленовка на оккупированной территории Донецкой области, где содержались 193 украинских военнопленных, включая служащих полка «Азов».

По меньшей мере 53 пленных погибли в результате этого обстрела. И Россия, и Украина обвинили в произошедшем противоположную сторону конфликта. Тем не менее ООН считает ответственной за это российскую армию.

Сержант «Азова» Арсений Федосюк, очевидец удара по бараку с пленными «азовцами» в Еленовке, в эфире YouTube-канала «Ходорковский live» вспоминает, как это было.

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