Сеть покорила сказочная оптическая иллюзия для самых умных 2 29.07.2023, 19:57

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Лишь немногие найдут птичку за 15 секунд.

Ежедневное разгадывание загадок, головоломок и оптических иллюзий помогает не только держать в тонусе мозг, но и улучшать свои умственные способности и хорошо тренировать внимательность и наблюдательность. Следующая оптическая иллюзия способна запутать даже самых самых внимательных, ведь нужно будет найти птичку на рисунке со сказочным сюжетом.

На картинке мы видим сказочных зверюшек, которые, очевидно, в Хэллоуин ходят за конфетами. Персонаж-енот открывает им дверь и встречает своих гостей на пороге с целой миской сладостей. События происходят ночью или поздно вечером, когда большая луна уже виднеется на небе, пишет Fresherslive.

Но где-то на этой картинке спряталась птичка, которую невозможно увидеть невооруженным глазом. Даже не думайте, что задача будет легкой – для ее выполнения придется собрать воедино всю свою внимательность, сосредоточиться и ни на что не отвлекаться.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 15 секунд. Не каждому будет это по силам. Но если вы готовы проверить свою наблюдательность, то не стоит отступать назад.

Если вам не удается отыскать птичку, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый верхний угол картинки.

Внизу можно увидеть правильный ответ.

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