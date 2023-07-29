ВСУ продвигаются на Запорожье: обновлены карты боев 29.07.2023, 20:09

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Украинские войска продолжают наносить высокоточные удары по позициям российской артиллерии.

ВСУ отодвигают оккупантов в Запорожской области: на Бердянском направлении украинские военные продвинулись на 10-12 километров от основной линии обороны РФ.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели неудачный штурм у Надежды (15 км к западу от Сватового). Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что некоторые из наиболее профессиональных подразделений России постоянно атакуют украинские позиции на линии Сватово-Кременная, но украинские силы удерживают все свои позиции в этом районе.

Российский «военкор» заявил, что войска РФ продолжают наступление на 12-километровом фронте от Сергеевки до Нововодяного и якобы продвинулись на несколько километров. ISW не наблюдала визуального подтверждения заявлений России о значительном продвижении вдоль линии Сватово-Кременная.

Украинский источник сообщил, что российские силы развернули свои основные подкрепления для наступательных операций вблизи Новогоровки и Новоселовского, но украинские силы все еще удерживают свои позиции.

Российские источники утверждали, что 28 июля украинские силы совершили наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная и продвинулись. Кремлевские «военкоры» утверждали, что украинские силы восстановили неопределенные позиции в районе Новоегоровки.

Ситуация в Донецкой области

Украинский источник утверждал, что ВСУ 28 июля продвинулись в направлении Бахмута более чем на 1200 метров. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают наступление к югу от города, а Генштаб Украины отметил, что продолжаются бои у Клищиевки, Курдюмовки и Андреевки.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска сосредотачиваются на контрбатарейном огне по значительным скоплениям российской артиллерии вблизи Клищиевки, Курдюмовки и Андреевки.

На геолокационных кадрах, опубликованных 27 июля, видно, как украинский беспилотник наносит удар по российской термобарической артиллерийской системе ТОС-1А в Зайцево (7 км юго-восточнее Бахмута).

Украинские войска продолжили обстрелы российских военных в тыловых районах Донецкой области. «ДНР» обвинила украинские силы в применении баражирующих боеприпасов для удара по нефтебазе в Шахтерске. Геолокационные кадры показывают большой пожар на нефтебазе.

«Южная ось»

Украинский источник утверждает, что украинские силы продвинулись в 10-12 километрах от основной линии обороны России на Бердянском направлении. Многочисленные российские источники утверждали, что украинцы атаковали российские войска вблизи Урожайного, а некоторые утверждали, что украинские силы оцепили населенный пункт.

Российские войска вели наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и не продвигались 28 июля. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно пытались отразить утраченные позиции возле Ровнополья и Макаровки.

В Генштабе Украины отметили, что российские военнослужащие, в том числе 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-й дивизии ВДВ), отказались участвовать в боевых задачах под Староморским из-за значительных потерь россиян и побед украинских военных.

Спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска заменяли окрестности населенных пунктов на Кинбурнской косе в Николаевской области, не давая уехать жителям. Она добавила , что боевой дух оккупантов низкий и ротации российские военные в этом районе не проводят. Украинские войска продолжают наносить высокоточные удары по позициям российской артиллерии.

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